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大陸 大陸焦點 特派現場

70多隻巨鱷暴動出逃「逼近住宅區」超抖片曝...當局籲民眾勿出門

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體11日瘋傳一則影片稱，廣東省茂名市彭村湖附近，一鱷魚養殖場70餘條鱷魚出逃。影片顯示，洪水沖上路面，路面指示牌顯示前往茂名方向，水中被圈出幾處紅圈。影片配文稱，接通知，彭村塘環湖路旁出現鱷魚，為附近養殖場逃出的鱷魚，請村民代表通知附近村民遠離水面，禁止下水捕魚，有特殊情況及時匯報。

▲▼廣東茂名70多條鱷魚出逃。（圖／翻攝自北京日報）

▲廣東茂名70多條鱷魚出逃。（圖／翻攝自北京日報）

據《南方+》9月11日報導，彭村附近的長久坡村委會北界羅村農田已經被淹沒，周邊水浸處已經設置警戒線。該區域還有多個養殖場和廣東省重點龍頭企業。

有村民透露，他此前看到過附近養殖場的鱷魚，至少有200斤（100公斤）大小。

▲▼廣東茂名70多條鱷魚出逃。（圖／翻攝自北京日報）

▲當地有多個養殖場。（圖／翻攝自南方+）

報導稱，現場有當地民兵表示，目前有鱷魚在深水處，出於安全要求，這些流出的鱷魚即將被擊斃。已經有多個部門相關人員在現場駐守，保障居民安全。

據《紅星新聞》報導，當日19點33分，茂名市應急管理局工作人員表示，確有鱷魚出逃，截至目前暫無人員傷亡，應急管理局正在作出處置，但不便透露更多細節。

此外，據《海報新聞》報導，茂南區應急管理局表示，已提醒附近居民要注意安全，不要外出，「目前正在控制，不過跑出的鱷魚數量有點多。」工作人員透露，根據統計的數量，跑出的成年鱷魚有69條，幼年鱷魚有6條，目前都在彭村塘的湖中。目前茂南區、應急管理局、公安和消防部門領導都在現場處置。

▲▼廣東茂名70多條鱷魚出逃。（圖／翻攝自北京日報）

另據媒體報導，茂名市茂南區應急局正採用聲吶設備搜捕出逃鱷魚，已抓捕到幾條，但由於水深抓捕鱷魚較困難，該局建議周邊居民盡量不出門。

據悉，颱風「海葵」自登陸以來，殘餘渦旋持續影響大陸華南一帶，多輪強降雨致多地內澇嚴重。

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