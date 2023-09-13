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法拍貧困老夫婦股票繳清2700元罰單　新北分署贈超額物資關懷

▲▼行政執行署新北分署到府關懷欠繳罰單的貧病老夫妻，致贈2000元現金外加營養素等物資表達心意。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲行政執行署新北分署到府關懷欠繳罰單的貧病老夫妻，致贈2000元現金外加營養素等物資表達心意。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署新北分署日前強制執行1對老夫婦欠繳的2700元罰單，發現夫妻倆年邁貧病，貼心照顧兩老的女兒去年猝逝，家境更為困頓，新北分署愛心社昨（12日）到府致贈2000元現金外加營養品等物資關懷，並協助夫妻倆申請其他慈善團體援助，老太太不怪新北分署拍賣她的股票，反而感謝執行官替她解決不知如何將股票變現的困難。

本件老先生高齡80多歲、老太太也超過70歲，租住中和區1處公寓，他們因欠繳《廢棄物清理法》與《空氣污染防制法》罰單共2700元，被移送新北分署強制執行，新北分署查明夫妻倆名下只有幾張年代久遠的某商銀實體股票，法拍賣得2600多元，差額符合不必另啟執行程序標準，就此結案。

但新北分署執行過程發現這對老夫妻年邁貧病，老先生有心臟病與糖尿病，全靠老伴寸步不離照顧，老太太本身膝蓋退化、行走不便，2人原本由女兒同住陪伴，但孝順女兒去年生病在家猝逝，兩老頓失依靠，仰賴社會局每月補助1萬多元維持生活，其中1萬3000元付房租，還要花錢就醫，經濟相當困頓。

▲▼行政執行署新北分署到府關懷欠繳罰單的貧病老夫妻，致贈2000元現金外加營養素等物資表達心意。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲行政執行署新北分署到府關懷欠繳罰單的貧病老夫妻，執行官姜育菁代表致贈2000元愛心紅包給老太太。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署同情老夫妻處境，昨由分署愛心社專程到府關懷，執行官姜育菁代表送上2000元愛心紅包，外加乾糧、營養素等物資，表達行政執行署「執行有愛、公義無礙」、即使依法強制執行也能溫暖關懷弱勢義務人的理念，言談中得知，老夫妻還有1個兒子但失聯許久，反而成為夫妻倆無法請領更多補助的阻礙，老太太日前已向警方通報兒子失蹤。

新北分署愛心社現場協助夫妻倆填寫申請表格，將轉介其他慈善團體，持續幫夫妻倆渡過難關，老太太不怪新北分署賣掉她的股票，反而感謝執行官替她解決難題，因為這幾張實體股票是多年前向銀行貸款、依銀行要求申請入股，一直擺在家裡也沒用，透過法拍才得以變現還掉欠繳的罰單，她更沒想到分署會到家裡送錢送物資接濟。

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