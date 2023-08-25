執行法拍還要教大家會法拍　新北分署：越多人參與賣更快價更高

▲行政執行署新北分署舉辦免費法拍教學課程，由積欠稅費被強制執行的商人提供藝品，讓學員演練喊價法拍。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署新北分署除拍賣積欠稅費義務人被查封的動產或不動產，也致力宣導大眾如何參與法拍，昨（24日）為此舉辦「動產、不動產法拍官方免費教學」，按部就班引導59位學員寫標單、估價與投標，更請銀行消金授信專家現場解說申辦法拍屋貸款撇步，讓資金有限的民眾也能放心投入法拍、有機會買到人生第1間房，更重要的是希望越多人參與，「法拍才能賣得快、價更高」。

行政執行署2019年推廣民眾踴躍參與法拍，曾在全國各地舉辦相關免費教學課程，近期為參加國家發展委員會舉辦的「政府服務獎」榮譽，提升政府機關優質便民服務，新北分署昨舉辦今年（2023年）第1場「動產、不動產法拍官方免費教學」，宣導投入法拍市場有何好處、如何得知法拍訊息等專業知識，消除民眾對參與法拍的疑慮。

▲行政執行署新北分署舉辦免費法拍教學課程，按部就班引導學員練習填寫標單、估價與投標。（圖／行政執行署新北分署提供）

59位報名學員依照新北分署行政執行官、書記官與執行員的實務分享，按部就班學習填寫標單，熟悉「什麼人，要買什麼標的物，要出多少價格」等必要細節。

新北分署表示，先前曾有一對父子來投標板橋1處商圈地下停車位，標單只填寫停車位的土地面積跟價格，漏寫建物面積跟價格，因沒達到底標而廢標，父子倆當場失望打算下次再來買，結果積欠稅費的義務人自行處理而停拍，為此扼腕不已。

▲行政執行署新北分署舉辦免費法拍教學課程，提供標單範本讓學員練習填寫。（圖／行政執行署新北分署提供）

至於如何估價與出價，新北分署表示，若是不動產，投標前須自行查閱當地實價登錄資訊，或向在地人打聽，通常投資客較在意市價高低，若純粹自用，比較在意自身財力能否負擔，所以課程也邀請銀行消金授信專家解說申辦法拍屋貸款撇步，要件通常是「可點交」的法拍物件，且須提前向銀行申請，以便銀行有足夠時間評估物件。

為加深學員印象，新北分署提供1筆法拍房地的坪數等資訊，去識別化讓學員估價與投標，許多人是生平首度參與法拍，第1次把標單投入標匭，有點緊張，最後由1位陪女友上課的王姓男子，以1755萬元出價最接近1693萬餘元底價勝出，獲頒新北分署吉祥物「拍寶」絨毛娃娃1隻當獎品。

▲行政執行署新北分署舉辦免費法拍教學課程，猜對不動產估價的優勝者，由主任行政執行官黃有文（右）頒發新北分署吉祥物「拍寶」絨毛娃娃1隻當獎品。（圖／行政執行署新北分署提供）

此外，現場另安排3件玉石藝品的演練法拍，都由1名積欠稅費被移送強制執行的商人提供，名為教學、但真的具有法拍效果，學員練習喊價，最後均以低於底標一半的價格成交，價款用於抵繳提供者所欠稅費。新北分署表示，事先徵得提供者同意低於底價也接受，若正式法拍，出價一定要高於底價才成立。

新北分署表示，這項課程共3.5小時，希望以豐富內容鼓勵民眾勇於參加法拍，增加置產或理財管道，有機會買到人生第1間房，更重要的是越多人參與，「法拍才能賣得快、價更高」，創造政府、義務人與民眾三贏好處，今年12月21日將辦第2場課程，歡迎有興趣的民眾注意新北分署官網https://www.pcy.moj.gov.tw/報名資訊。