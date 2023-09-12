登革熱增3死！壯年男發病1天亡　疫情10月底攀高峰「恐破1.5萬例」

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

本土登革熱疫情續燒！疾病管制署今（12）日公布上周國內新增2127例本土登革熱病例，創下今年單周新高，而今年本土個案累積達到6464例。疾病管制署副署長曾淑慧表示，疫情中心模擬，今年登革熱疫情走勢可能會介於103年的1.5萬例至104年的4.3萬例之間，預測今年10月底本土登革熱會攀上高峰，累積病例數恐破萬。

疾管署今日公布統計，國內上周(今年9月5日至9月11日)新增2,127例登革熱本土病例，個案居住地為台南市(1,971例)、高雄市(86例)、雲林縣(38例)、嘉義縣(7例)、桃園市(5例)、台北市、台中市及屏東縣(各4例)、新北市(3例)、新竹縣及新竹市(各2例)、嘉義市(1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲，為1,127例男性、1,000例女性，發病日介於8月14日至9月11日。

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上周也新增3例本土登革熱死亡個案，年齡介於40多歲至70多歲，均為男性，3人均具有潛在疾病，於發病後1至7日內因病情惡化不幸過世。防疫醫師蘇家彬表示，其中40多歲個案發病到與死亡僅1天，他本身有糖尿病、高血壓、神經系統、內分泌等多重慢性疾病，住院後因為本身慢性疾病情況不佳，1天就過世。

▲登革熱疫情醫療應變整備。（圖／疾管署提供）

目前各縣市疫情以台南市最為嚴峻，為了避免避免醫院壅塞、排擠醫療量能的慘況重現，疾管署今日也再重申，已要求各醫院依照世界衛生組織（WHO）指引建議的病患分三類，以分流收治。

曾淑慧說，其中沒有登革熱警示徵象者屬於A級，可以居家追蹤、衛教；至於B級病患，可能出現有腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等警示徵象者，另外包括孕婦、嬰兒、老人及獨居者、具有潛在疾病者等，將安排住院觀察。

最嚴重則是C級病患，出現有3大危險情況之一，就須緊急治療或轉送醫學中心診治，包含嚴重血漿滲漏(休克、體液蓄積伴隨呼吸窘迫)、嚴重出血、嚴重器官損傷(肝、腎功能損傷、心肌病變、腦病變、腦炎)等。

疾管署示警，全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔37%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)；今年累計27例重症病例，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別為臺南市17例、雲林縣10例，另累計9例死亡病例；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。