▲新竹市長高虹安、前文化局長錢康明。（圖／翻攝臉書）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市前文化局長錢康明於11日正式卸下公職身分，並開始在臉書爆料，直指新竹市長高虹安的「好朋友」屢屢干政，甚至被高虹安男友李忠庭質問跟誰見面，要他辭職，引發熱議。對此，民進黨立委鄭運鵬13日就在臉書大嘆，原來新竹市長的權利可以轉讓，這沒有瀆職，也真的不知道怎麼樣才算瀆職了。

錢康明13日在臉書指出，自己曾受到李忠庭「質問」跨年晚會的事，並提及他是否跟前新竹市長林智堅見面，幾天後，李忠庭便跟他說，「錢老師，謝謝你這段時間的幫忙，你的…在配合上還是跟當時想的不一樣，…，是不是…你看看什麼時候辭…」他當下回應，「我不會辭職，我是虹安找來的，要虹安叫我走我才會走。」李忠庭便說，「她下個禮拜會告訴你。」

對此，鄭運鵬表示，民意代表的經驗裡，會聽到一些朋友表示他們推薦的優秀人才給首長作為任用和升遷參考，如果被任用了而且表現出好成績，他們會覺得與有榮焉，剛才第一次看到市長的好朋友可以因為不配合府外指揮，而直接要求現任局長滾蛋，還告知「下星期市長會通知你」，而且預言成真。

鄭運鵬不禁大嘆，原來在新竹市民選市長的權力不是只能授權一個人，而是可以轉讓的，這沒有瀆職，也真的不知道怎麼樣才算瀆職了。