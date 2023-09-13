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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

錢康明爆「高虹安好友」錄音威脅　學者點7年重罪：檢調應儘速偵查

▲▼ 高虹安 。（圖／記者劉昌松攝）

▲新竹市長高虹安。（圖／記者劉昌松攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市前文化局長錢康明日前爆料高虹安的「好朋友」屢屢干政，在外幫忙喬事情，更PO出一段對話紀錄，指Jack（高虹安男友李忠庭）在「喬事情」時都有錄音，被錄音的友人更私訊要錢康明收手。民進黨立委參選人、陽明交大科法學院特聘教授林志潔12日指出，若屬實是一年以上七年以下的重罪；呼籲檢調應展開偵查並儘速進行證據保全。

林志潔表示，以錄音威脅公務員或受託廠商，錢局長的臉書直接指出：喬事、有關說請託包攬標案疑義的J，是「有錄音」的，而且是用這個錄音來威脅其他公務員或廠商。

林志潔直言，在此提醒，政府採購法中，若使採購或規劃人員不為決定或違反本意而為決定，而有強暴脅迫行為，這是一年以上七年以下的重罪；若以此要求採購人員或受機關委託提供採購規劃人員，洩漏交付採購資訊而施予強暴脅迫，也是五年以下有期徒刑。

林志潔表示，這位J ，昨天傍晚所發的聲明，與錢局長今天所言，全然相反，此已經有犯罪嫌疑，呼籲檢調應展開偵查並儘速進行證據保全，以防證據有所滅失。

林志潔指出，也建議被威脅的公務員或廠商，可以用證人保護法的方式，與檢察官合作，即使本身真的有涉案，也有機會求取減輕或免除其刑。

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