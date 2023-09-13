iPhone 15來了！「三大驚艷變驚嚇」　一票果粉：扯爆了

▲iPhone15與Plus有粉紅、黃、綠、藍、黑5色可供選擇。（圖／蘋果官網）

網搜小組／劉維榛報導

iPhone15系列新機亮相，台灣周五（15日）可開放預購，22日起發售。對此，有網友好奇拋問「這次iPhone 15有讓大家驚艷的地方，驅使換機潮嗎？」該文引發炸鍋討論，最多人一看價格秒退卻，「價格不只驚艷 ，是驚嚇」、「價格追上中高階電競筆電，扯爆了」；還有人認為「讓我很驚艷...都2023還在用舊規！」

一名網友在PTT的iOS板上，以「這次iPhone 15系列有讓大家驚豔的地方嗎？」發起討論，他先自述個人想法，最大改變就是Type C，這點眾人早已皆知，「不過最令我驚艷的的是原神啟動，蘋果發表會居然大規模主打大陸手遊畫面表現，快笑死！」

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再切回討論主軸，原PO好奇拋問「這次iPhone 15有讓大家驚艷的地方，驅使換機潮嗎？」

文章引發網友直呼，「15Pro Max必買，5倍很好用，重量又變輕」、「USB3！超級驚艷」、「勉強只有鈦金屬吧，現在不鏽鋼新機拿到第一天就會有痕跡了，又容易留指紋早該換掉了」、「Pro變輕很多呀，滿厲害的」、「信仰無價，樓下還是照樣買單」、「用了5年的XS Max，今年也看不出來換Pro Max的必要性，，看了一下規格反而15 Plus比較吸引我，尺寸和XS Max差不多，但重量更輕，太重的現在真的拿不了」。

▲15 Pro及Pro Max版本，有鈦金屬黑、白、藍、原色共4色可選擇。（圖／蘋果官網）



不過多數人一見價格崩潰了，「台灣價格貴到哭」、「價格滿驚艷的」、「大概價格吧，其他無新意」、「價格追上中高階電競筆電，扯爆了」、「台幣真的貴」、「價格不只驚艷 ，是驚嚇」、「真的只有價格...X的夭壽貴」、「實在是『鈦』貴辣」。

還有果粉看傻開噴，「2023還有手機用USB 2.0...完全驚呆」、「 15的螢幕更新率60Hz、Type C、USB 2.0讓我很驚艷...都2023還在用舊規」、「USB 2.0超驚艷，什麼年代了還看到這種東西」、「光追，太驚艷了讓我不知道可以用來幹嘛」、「Type C+USB2.0，超驚」。

綜合上述討論結果，一票人點名「價格、Type C、iPhone 15和Plus使用USB 2.0速度」等變革，反而是驚艷變驚嚇。

▼iPhone15系列價格。（製表／林秉潔）



▼iPhone 15規格比較，一圖秒懂，可點圖放大。（圖／記者陳俐穎製）

