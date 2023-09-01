勞斯萊斯送修遭扣7年變廢鐵　廠商「賠償金額」曝光

記者黃翊婷／綜合報導

高雄車主小宇（化名）擁有一輛勞斯萊斯古董車，2012年間委託廠商阿峰（化名）修繕，沒想到卻因為修繕過程中發生爭執，車輛遭扣留長達7年，直到2019年4月才取回，但車輛已經嚴重毀損宛如「廢鐵」，憤而決定提告求償44萬餘元。高雄高分院法官審理後，考量到該車已經毫無市場交易價格可言，但仍有殘值，最終判阿峰應賠償34萬餘元較為適當，全案確定。

▲小宇將自己的萊斯萊斯送修，時隔7年終於拿回來，車輛卻嚴重毀損。（示意圖／CFP，非本文提及的車輛。）

小宇在判決書中主張，他擁有一輛1998年出廠的勞斯萊斯，2012年間委由阿峰修繕，並將車輛交給對方，結果雙方在修繕過程中發生爭執，對方居然拒絕還車，他一氣之下在2015年8月提告要求還車，並在2019年間聲請強制執行，這才在2019年4月3日將車輛取回，然而，該車因為多年未受到妥善保管，導致多處板金繡蝕、脫落、變形，車身、底盤、輪圈、內裝多處損壞，根本無法再使用，憤而決定提告求償44萬8064元。

阿峰則辯稱，委任契約早已被小宇終止，他對該車自然也不用負維修保管義務，況且2012年間交車時，車況本來就不佳，後來自然耗損折舊，屬於正常狀況，不能將責任全推給他。不過，橋頭地院一審判決，仍裁定阿峰應賠償小宇44萬8064元，他不滿提出上訴。

高雄高分院法官認為，阿峰將車輛停放在工廠內，而工廠平時會進行金屬表面噴砂、酸洗處理作業，確實會對環境產生相當程度的化學汙染，而且在阿峰提供的照片中也可以看到，車輛停放處的鐵皮隔間浪板普遍有烤漆斑駁、脫落等情形。

小宇的員工證稱，2015年間偕同假處分事件的法院執行人員、警察前往阿峰的工廠，看到車輛停放的環境非常髒亂，人走過身上都沾滿灰塵，空氣中瀰漫化學粉塵，車輛卻沒有用布蓋起來，自己上前查看時，車輛外觀已有鏽蝕，車體上覆蓋著很厚的灰塵。

法官表示，從上述證據可知，車輛停放處與工廠作業空間並無隔離，車輛也沒有蓋上防塵布以隔絕空氣中的化學粉塵，可見阿峰確實沒有善盡保管之責；此外，阿峰在查封前已無權占有車輛，前案判決確定後仍繼續無權占有，可見其無權占有的行為並不因查封而出現變化，因此不採信他的說詞。

法官接著說，考量到該車毀損程度已無市場交易價格可言，但仍有殘值，雙方也同意按廢鐵價格計算殘值，最終判阿峰應賠償小宇34萬64元，全案確定。