Joeman搶先開箱iPhone 15 Pro Max　粉色i15霧面背版亮相

▲Joeman搶先開箱iPhone 15 Pro Max、粉色iPhone 15。（圖／翻攝臉書／Joeman，下同）



記者葉國吏／綜合報導

蘋果iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max終於亮相，網紅Joeman也在美國蘋果發表會現場搶先開箱實機。

Joeman拿起iPhone 15 Pro Max，可以看到鈦金屬外框讓質感大為提昇，體感至少輕了20-30公克。Joeman也實測五倍變焦的照相功能，也可以同時切換不同焦段，認為長焦的表現非常的好。而iPhone 15 Pro Max搭配的Type C、傳輸速度為USB3.0，就算拍攝Raw的影片檔案也能以高速傳輸。

另外Joeman也搶先曝光粉紅色iPhone 15實機，可以看到這次i15是做霧面背板，認為非常適合裸機使用。另外iPhone 15粉紅色也是搭載Type C，不過Joeman認為傳輸速度應該是USB2.0，因為在發表會上沒有特別強調。

iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max系列規格，其中iPhone 15 Pro售價為36900元起、iPhone 15 Pro Max售價為44900元起，9月15日晚上8點開放預購，9月22日開始發售。