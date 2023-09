漲價！台灣iPhone 15全系列價格出爐　頂規史上最貴

▲iPhone 15新色。(圖/蘋果)

記者葉國吏/綜合報導

蘋果iPhone 15系列新機正式亮相,同樣發表四款機型,包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max,週五9/15日開放預購、9/22正式開賣。

台灣售價也條漲,除了iPhone 15 Plus漲價1000元,其他機型皆漲2000元。iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max售價分別29900、32900、36900、44900。而iPhone 15 Pro Max容量最低為256GB,1TB頂規要價58900元,成為史上最貴蘋果手機。

iPhone 14 VS. iPhone15全系列價格

▲iPhone 14 VS. iPhone15全系列價格。(圖/記者葉國吏製圖,下同)

●iPhone 14 VS. iPhone 15

128GB:27900元→29900元

256GB:31400元→33400元

512GB:38400元→40400元

● iPhone 14 Plus VS. iPhone 15 Plus

128GB:31900元→32900元

256GB:35400元→36400元

512GB:42400元→43400元

● iPhone 14 Pro VS. iPhone 15 Pro

128GB:34900元→36900元

256GB:38400元→40400元

512GB:45400元→47400元

1TB:52400元→54400元

● iPhone 14 Pro Max VS. iPhone 15 Pro Max

128GB:38900元→無

256GB:42400元→44900元

512GB:49400元→51900元

1TB:56400元→58900元