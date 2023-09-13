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iPhone 15、全新Apple Watch！蘋果發表會新品一次看

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日凌晨舉辦秋季發表會，發布許多讓人期待的新產品，除了眾所矚目的iPhone 15系列，Apple Watch 9 Series也與大眾見面，還有全新的Apple Watch Ultra 2等產品，此次也一次介紹蘋果發表會的新品。

Apple Watch 9 Series

新系列搭載S9晶片，可以讓動畫效果更加順暢，並且提升機器處理速度兩倍，18小時持續續航，Siri在手錶上也更加強大，提升聽寫能力達25%。新的 Siri 可以訪問健康資訊，可以開口詢問睡眠、健康狀態，並且連接各種裝置，也能投送名片，兩支Apple Watch 接觸後，就可以更方便的傳達聯絡資訊。

▲Apple Watch 9。（圖／蘋果）

▲Apple Watch 9 晶片。（圖／蘋果）

▲Apple Watch 9。（圖／蘋果）

▲Apple Watch 共五種顏色選擇。（圖／蘋果）

此外，有時候找不到手機放在哪裡，全新Apple Watch 也能定位自己的iPhone，可以看到與iPhone的距離，就算在另一個房間也能找到，而接近Home Pod時也會跳出視窗，方便播放喜歡的音樂等。

硬體規格上，具備視網膜螢幕，亮度達2000尼特，比前代多了兩倍，亮度也能低於1尼特，更不打擾日常休息。

▲Apple Watch 9。（圖／蘋果）

▲全新手勢動作。（圖／蘋果）

此外新一代Apple Watch支援「新手勢」，食指與大拇指互點就可接聽、掛斷電話互點兩下也可以操作更多新功能，就像是扭動錶冠一樣，蘋果表示，這項新功能是使用機器學習方法做到，讓用戶就算只有單手也能順暢操作。

錶帶方面也有新的設計，為了環保要求，蘋果採用新材料名為「精織斜紋」，此種材料相對於過去來說更加環保，並且與愛馬仕、Nike合作，推出更多設計款式可供選擇。

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 由 Apple 自訂晶片，全新 S9 Sip 驅動。這是 Apple 最強大的智慧型手錶晶片，提供全系統改良與全新功能，包括雙指互點兩下手勢，以及安全且具隱私地在裝置端 Siri 取得及記錄健康資訊。Apple Watch Ultra 2 也搭載全新 4 核心神經網路引擎，處理機器學習任務的速度比初代 Apple Watch Ultra 快至兩倍。

▲Apple Watch 9。（圖／蘋果）

▲Apple Watch Ultra 2。（圖／蘋果）

雙指互點兩下可以控制 App 內主要按鈕，例如關閉計時器、播放或暫停音樂，以及點選鬧鐘的稍後提醒。這個手勢也能用於接聽和掛斷電話、在 Apple Watch 上使用相機遙控器拍照，甚至在「指南針」App 中將畫面切換至全新「海拔」顯示模式，查看儲存航點的相對海拔。

全新雙指互點兩下手勢是由 Apple Watch Ultra 2 中速度更快的神經網路引擎所驅動；可從加速度計、陀螺儀和心率感測器取得資訊，並透過全新的機器學習演算法偵測食指與拇指互點兩下時，獨特的細微手腕動作和血液流動變化。雙指互點兩下手勢將於下個月隨軟體更新推出。

▲Apple Watch 9。（圖／蘋果）

▲Apple Watch Ultra 2。（圖／蘋果）

Apple Watch Ultra 全新的專屬錶面 Modular Ultra 善用加大的顯示器，利用最外層邊框顯示即時資料，包括秒數、高度或深度。它提供所有 Apple 數位錶面當中最多的複雜功能，能針對運動、戶外冒險和海洋及水上活動進行自訂。

AirPods Pro （第 2 代）

AirPods Pro（第 2 代）於去年發布，不過由於蘋果全面改用 USB-C，因此這款產品也推出了更新，全新 AirPods Pro 搭配 USB-C 連接器，因此只需一條連接線就能輕鬆為 Mac、iPad、AirPods 與 iPhone 15 系列產品充電。使用者甚至能直接用 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 為 AirPods 充電，以上手機機型皆配備 USB-C 連接器。

AirPods Pro更新後，除了可用 USB-C 充電並增添防塵能力，還可在連接 Apple Vision Pro 時提供「保真壓縮音訊」。iOS 17 更讓所有 AirPods Pro (第 2 代) 都大幅升級，實現「適應性音訊」與「對話感知」等全新音訊體驗。

▲iPhone 15。（圖／蘋果發表會）

▲iPhone 15。（圖／蘋果發表會）

iPhone 15、iPhone 15 Plus

iPhone 15 與 iPhone 15 Plus，採用注色玻璃背板，搭配霧面外觀，以及全新弧形邊緣的鋁金屬機身。兩款機型皆具備「動態島」，搭載 4,800 萬像素主相機可拍出超高解析度照片，並帶來全新 2 倍望遠鏡頭選項，總共能為使用者提供三段光學變焦。

iPhone 15 系列也推出新一代人像照功能，讓使用者能更輕鬆拍攝出細節豐富且在低光源表現良好的人像照。「透過衛星傳送的道路救援」功能運用創新的衛星基礎設施，如果使用者在沒有訊號的情況下遭遇汽車故障，該功能可以幫助使用者聯繫。iPhone 15 與 iPhone 15 Plus 包括 A16 仿生晶片帶來經過驗證的強大效能、USB-C 連接器、針對「尋找朋友」打造的「精確尋找」功能等。

iPhone 15 Pro、Pro Max

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max採用航太等級鈦金屬設計，歷來最輕量的 Pro 機型，同時仍保有高強度。全新設計還包含弧形邊緣，以及可自訂的「動作」按鈕，讓使用者個人化自己的 iPhone 體驗。

▲▼iPhone15 Pro 售價出爐。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 15 Pro 。（圖／蘋果官網）

相機迎來強大升級，提供相當於七顆專業鏡頭的超高影像品質，此次升級包含更先進的 4,800 萬像素主相機系統，支援全新的 2,400 萬像素超高預設解析度；透過「焦距」和「景深」控制功能，實現新一代人像照；進一步優化的「夜間」模式和「智慧 HDR」。此外，iPhone 15 Pro Max 還獨家帶來全新 5 倍望遠相機。

A17 Pro 解鎖更高境界的遊戲體驗和專業級效能。新的 USB-C 連接器提供 USB 3 等級超快速度，最高可比 USB 2 快上 20 倍，搭配上全新影片格式，便能實現以往無法企及的強大專業工作流程1。iPhone 15 Pro 系列產品建立在 Apple 創新的衛星基礎設施之上，新增「透過衛星傳送的道路救援」功能，讓使用者在車輛出問題時，就算沒有訊號也能獲得協助。

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