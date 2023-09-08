正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉！」通緝犯樂歪回頭…下秒慘被上銬送辦

記者戴上容、閔文昱／台北報導

新北市女警許恬恬因長相甜美，常登新聞版面，更是PTT鄉民爭相討論對象，她在本月4日時，發現一名男子形跡可疑，於是上前呼喚「帥哥，哈囉！」對方一聽當場停下腳步、轉身回應，員警也隨即上前盤查，不到一分鐘的時間內，男子就將自己四條通緝犯的身分給曝光，只能乖乖配合員警送往新北地檢執行8個月徒刑。

新北保安大隊指出，4日晚間21時許，新北保安大隊第二中隊3名員警執行三重區巡邏勤務時，看到超商前一名男子鬼鬼祟祟，轉頭看到警車隨即快步往反方向走去，許姓女警見狀後快步追上前，並在該男身後溫柔地喊了一聲「帥哥，哈囉！」沒想到男子聞聲後馬上停下腳步轉頭查看，原本想快步躲避查緝，卻被身後傳來甜美的娃娃音呼喚聲給吸引佇足。

▲石男聽聞女警娃娃音呼喚，當場停下腳步回頭。（圖／記者戴上容翻攝）

男子轉身一看，本以為是路旁女子要搭訕他，不料竟是1名要盤查他的女警，隨後在警方的盤問下，男子只好老實的報上自己的證號。警方調查，46歲石姓男子自知有四筆通緝在案，才會一看到警車就急著逃離，企圖躲避八個月的牢獄之災，沒想到被一句女警的溫柔聲音給擒獲了。

▲新北警花許恬恬常在IG上分享生活。（圖／翻攝自許恬恬ig，下同）

警方表示，全案訊後依竊盜、妨害公務及毒品通緝案將石男移送新北地檢及台北地檢、地院歸案；同時也呼籲，民眾如因司法案件收到法院傳票，務必依指定日期到案或出庭，以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。

事實上，今年31歲的許恬恬從警專30期畢業，至今已服務9年，去年某天執行勤務時，發現轎車形跡可疑，主動攔檢後逮捕通緝犯，當晚又抓到了40歲女子攜帶毒品，連破兩案讓她瞬間爆紅，美麗深邃的眼睛加上積極敬業的工作態度，讓人忍不住心生愛憐。