千萬保時捷911送保養遭竊！傳科技董座愛車　他偷開上摩鐵爽睡

記者邱中岳／台北報導

北市內湖區保時捷中心8日傳出價值千萬的保時捷911 Turbo S遭人偷開離開展示中心，車子雖然登記在租賃公司名下，但車主據傳是科技公司董座，警方調閱監視器追查，發現1名男子原本聲稱要試駕，但因登記資料不符被拒，竟直接將夏放在展示中心旁保養的保時捷911 Turbo S開走，還跑到大直知名汽車旅館爽睡2小時。

警方調查，29歲的阮姓男子8日下午跑到北市內湖區保時捷展示中心，向店內人員表示要登記試駕，但因為登記資料與阮男所報均不相同，所以車廠人員拒絕讓他試駕。

▲保時捷內湖中心1台價值千萬的保時捷911 Turbo S失竊，據傳車主為科技公司董座。（圖／記者邱中岳翻攝）

阮男卻不罷休，在店內閒晃，沒多久鎖定1台寶藍色的保時捷911 Turbo S，見鑰匙沒有拔直接將車開走；後來車廠人員發現車子不見，急忙通知警方協助處理。

警方立即調閱監視器巡查失車位置，發現該車離開車廠後駛往中山區，經比對車輛沿線經過之路口，並派員前往現地勘查，掌握該車進入中山區某間旅館，於現場埋伏後尋獲該失車。

▲保時捷911 Turbo S（紅圈）失竊，監視器也拍下竊賊爽開畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

阮姓男子到案後，對於為何偷車等情況均不願吐實，但監視器拍下他開車上路的畫面，並在中山區大直知名汽車旅館將他逮捕，警方依掌握之相關事證，詢後依竊盜及侵占等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，遭竊的保時捷911 Turbo S登記在租賃公司名下，據傳是科技公司董座愛車，最大馬力達650匹，0至1百加速只要2.7秒，售價從1300萬起跳，依照每款車選配、動力而有所加價。