「地震！story day」9／16登場　來921地震園區聽毛英雄說故事

▲921地震教育園區9月16日舉辦「地震！story day」活動，邀請領犬員和搜救犬現身說法。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣地震頻仍，嘉義縣於5日即發生芮氏規模5.5地震，平時具備即時應變能力與防災意識更顯重要；國立自然科學博物館9月16日將於921地震教育園區舉辦「地震！story day」國家防災日特別活動，邀內政部消防署特種搜救隊、台中與台南2市消防局的救難搜救犬隊出席，分享訓練考試和國內外搜救經驗，當日可免費入園參觀。

國立科博館館長焦傳金表示，，1999年921震災時，外國馳援的搜救隊伍帶來搜救犬投入救災，在傾倒建物瓦礫堆中協助尋獲多位受困民眾，從此開啟台灣消防單位搜救犬的訓練與培育；921地震教育園區則是全台最具代表性的地震防災教育基地之一，園區內保存的毀壞教室遺址也成為「搜救犬隊國際任務救援能力認證」測驗場域，近日從台中市消防局退役的搜救犬「鐵雄」，在2018年即曾獲科博館頒發「榮譽恐龍卡」。

科博館指出，921地震教育園區16日當天將精心推出各項精彩活動，最吸睛的是邀請參與救災的領犬員帶領「毛英雄們」現身，演示搜救犬IRO證照考試項目、分享國內外真實救災故事、公開馴養搜救犬的心路歷程，讓民眾感受台灣救援團隊的溫暖能量。

現場另安排有救護展演、防災科教及文青飲食攤位，並推出「有備無患」防災限定展及「毛英雄與好夥伴」搜救犬迷你特展，其中由國內防救災單位受邀設置「防災科教攤位」，觀眾可至服務帳篷領取闖關明信片，集滿5個章可參加輪盤抽獎，有機會將各式避難小物帶回家；而全新打造的「天天珈啡館」大型網美牆，當天正式開放，在牆面中隱藏各種防災避難用品與知識，但不販售咖啡，活動時間為上午9時至下午5時。