　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「地震！story day」9／16登場　來921地震園區聽毛英雄說故事

▲921地震教育園區9月16日舉辦「地震！story day」活動，邀請領犬員和搜救犬現身說法。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

▲921地震教育園區9月16日舉辦「地震！story day」活動，邀請領犬員和搜救犬現身說法。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣地震頻仍，嘉義縣於5日即發生芮氏規模5.5地震，平時具備即時應變能力與防災意識更顯重要；國立自然科學博物館9月16日將於921地震教育園區舉辦「地震！story day」國家防災日特別活動，邀內政部消防署特種搜救隊、台中與台南2市消防局的救難搜救犬隊出席，分享訓練考試和國內外搜救經驗，當日可免費入園參觀。

國立科博館館長焦傳金表示，，1999年921震災時，外國馳援的搜救隊伍帶來搜救犬投入救災，在傾倒建物瓦礫堆中協助尋獲多位受困民眾，從此開啟台灣消防單位搜救犬的訓練與培育；921地震教育園區則是全台最具代表性的地震防災教育基地之一，園區內保存的毀壞教室遺址也成為「搜救犬隊國際任務救援能力認證」測驗場域，近日從台中市消防局退役的搜救犬「鐵雄」，在2018年即曾獲科博館頒發「榮譽恐龍卡」。

▲921地震教育園區9月16日舉辦「地震！story day」活動，開放民眾免費入園學防災。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲921地震教育園區9月16日舉辦「地震！story day」活動，開放民眾免費入園學防災。（圖／國立自然科學博物館提供）

科博館指出，921地震教育園區16日當天將精心推出各項精彩活動，最吸睛的是邀請參與救災的領犬員帶領「毛英雄們」現身，演示搜救犬IRO證照考試項目、分享國內外真實救災故事、公開馴養搜救犬的心路歷程，讓民眾感受台灣救援團隊的溫暖能量。

▲921地震教育園區9月16日舉辦「地震！story day」活動，開放民眾免費入園學防災。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲921地震教育園區9月16日舉辦「地震！story day」活動，開放民眾免費入園學防災。（圖／國立自然科學博物館提供）

現場另安排有救護展演、防災科教及文青飲食攤位，並推出「有備無患」防災限定展及「毛英雄與好夥伴」搜救犬迷你特展，其中由國內防救災單位受邀設置「防災科教攤位」，觀眾可至服務帳篷領取闖關明信片，集滿5個章可參加輪盤抽獎，有機會將各式避難小物帶回家；而全新打造的「天天珈啡館」大型網美牆，當天正式開放，在牆面中隱藏各種防災避難用品與知識，但不販售咖啡，活動時間為上午9時至下午5時。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
小鬼黃鴻升「遺作等6年」終於要上映！　峮峮吐心聲
韓正妹實況主遭「壓牆猥褻」全程直播！46歲男落網
限時5天！　超商「9大咖啡飲品組合優惠」爽喝
外籍看護申請放寬！初步共識「3類人」免巴氏量表　60萬人適用
快訊／北市府對基泰提假扣押　被北院駁回！
三寶婦「螃蟹切」跨3車道　下秒猛撞！怒嗆：我有打方向燈欸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

承揚資訊、台南幸福扶輪社　捐贈台南犯保分會馨生學子電腦

「地震！story day」9／16登場　來921地震園區聽毛英雄說故事

「集鐵小鎮．騎遊記」9／16重返車埕　日管處服務台打卡有好康

陳昆和媒合企業認購麻豆文旦　柚果合作社農民集結推譽及時雨

屏東豆油伯「茶姬獎油」　榮獲英國美食大賞最高榮譽金叉獎

北台產業論壇盛大登場　8縣市共擘產業新藍圖

國道1號南向312.7公里台南安定段連環車禍　1大2小3車受損

「藍海生活節」中秋活水湖獻映　5種水域遊憩體驗+浪漫水舞

屏東都城隍廟捐贈消防局「骨針+影像式插管組」　急救添利器

心肌梗塞最強救護員　嘉義消防員何政壕獲最高榮譽「金心獎」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

3步驟教你剝好松葉蟹　不需剪刀！徒手秒完成

Selina期待「乳腺跟淚腺一樣發達XD」　差點忘邀姐妹陪產…Ella：不敢相信！

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

博美聽見主人呼喊秒奔來　明明在身後卻多次沒發現

台中牛排館欠款突倒閉　老闆喊：沒錢付！要搬就搬

承揚資訊、台南幸福扶輪社　捐贈台南犯保分會馨生學子電腦

「地震！story day」9／16登場　來921地震園區聽毛英雄說故事

「集鐵小鎮．騎遊記」9／16重返車埕　日管處服務台打卡有好康

陳昆和媒合企業認購麻豆文旦　柚果合作社農民集結推譽及時雨

屏東豆油伯「茶姬獎油」　榮獲英國美食大賞最高榮譽金叉獎

北台產業論壇盛大登場　8縣市共擘產業新藍圖

國道1號南向312.7公里台南安定段連環車禍　1大2小3車受損

「藍海生活節」中秋活水湖獻映　5種水域遊憩體驗+浪漫水舞

屏東都城隍廟捐贈消防局「骨針+影像式插管組」　急救添利器

心肌梗塞最強救護員　嘉義消防員何政壕獲最高榮譽「金心獎」

承揚資訊、台南幸福扶輪社　捐贈台南犯保分會馨生學子電腦

駕駛吃感冒藥精神不濟...撞路邊停車　四輪朝天「烏龜翻」橫躺巷子

MAMAMOO+宣佈10／22 TICC開唱！「2023年來3次」創韓星訪台紀錄

合體戰彰化！鄭家純當助選員　明天陪吳音寧走3鄉鎮

最新總統民調侯友宜跌第三　「在野整合」沒有郭台銘支持少一半

小鬼黃鴻升「遺作等6年」終於要上映！　峮峮吐心聲：一定會去看

iPhone 15 發表倒數！PTT爆文：錢錢準備好了

千萬保時捷911送保養遭竊！傳科技董座愛車　他偷開上摩鐵爽睡

首屆台南國際馬拉松明年1月舉行　有20個國家地區選手參賽

搶進熱門航線　星宇航空舊金山航線今日正式開賣

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

地方熱門新聞

普渡宴吃流水席！舞者繼續跳

失業三年58歲女　透過體驗徵才重返職場

竹縣工務處長藏千萬現金！又爆收錢幫違建壓件

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

台南大東夜市未獲營業許可　攤商怒嗆

台南北區自小客車右切加油站擊落機車

快訊／曾文水庫滿水位！南水局緊急調節性放水

五福廟中元普渡法會　6千5百盤供品瞬間秒殺

即／嘉義縣府緊急宣布2校明天停課

小心！交通違規要記點處分

南消「消防大隊長熊寶寶」捐贈儀式

高雄藥師給錯藥！害她「腦病變」　賠280萬免坐牢

路口工程施工遮住機車待轉區騎士被開罰

屏東執行分署長新到任　響應縣府呼籲做公益

更多熱門

相關新聞

維護液化石油氣使用場所安全南消全面盤查

維護液化石油氣使用場所安全南消全面盤查

近來多起瓦斯不慎導致火災、爆炸等事故，引起社會大眾重視，尤以餐廳、小吃店、便當店、自助洗衣店等場所為甚，台南市消防局第三大隊及所屬分隊特聯合前往人口激增的西港區，全面盤查新增液化石油氣串接使用場所，確保用火用電安全，提升全民防災意識。

南消辦塑膠模具工廠搶救演練

南消辦塑膠模具工廠搶救演練

看了就想下載！LINE「8款可愛貼圖」一鍵爽用

看了就想下載！LINE「8款可愛貼圖」一鍵爽用

張麗善嘔吐暈眩　仍堅守崗位嚴陣防災

張麗善嘔吐暈眩　仍堅守崗位嚴陣防災

花防部配置兵力掌握災情　整備361項機具救災

花防部配置兵力掌握災情　整備361項機具救災

關鍵字：

921地震教育園區地震！story day免費防災

讀者迴響

熱門新聞

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

青青突認了「已提離婚」！

啦啦隊女神「車內親密」！

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

《2分之一強》班底突宣布暫離台灣

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

精液什麼顏色才健康？醫解答　量少≠偷吃

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

以為熱炒店闆娘趴桌熟睡　鄰居驚見「滿臉血暴斃」

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

他每天喝1飲品「肝臟一片白」！醫嘆：恐變肝癌

更多

最夯影音

更多
台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」
基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面