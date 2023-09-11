真的ㄎㄧㄤ了！21歲爆乳傳播妹抽K菸直播　警察來敲門

▲劉女在臉書直播抽K菸。（圖／翻攝劉女臉書直播）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名從事傳播的女子，日前在臉書上開直播，卻露出事業線抽起K菸，一旁還放有K盤及不明白色粉末，馬上就遭到檢舉，警方立即前往女子家中查緝，搜出K他命殘渣袋，經查發現，女子平時當傳播小姐接客，並與母親及一名3歲幼子同住，目前警方正溯源查緝毒品來源。

據了解，21歲劉姓女子從事傳播小姐，平時都接藥桌、音樂桌，因此染上吸毒惡習。昨天（10日）凌晨在自己臉書暱稱「蘇離」開直播，卻直接拿出K菸吸食，還一邊揉菸作吸毒教學，許多網友看不過去，立即報警處理，警方獲報，前往潘女永和四維街住處，劉女開門時，還眼神飄緲不知來意。

▲劉女還在臉書直播吸毒教學。（圖／翻攝劉女臉書直播）

警方進入屋內後，在劉女房間內搜出K他命殘渣袋，立即帶回派出所偵辦。劉女不斷堅稱沒吸毒、沒用K，但又突然跟警員說「哪時候把K還我啦！」最後劉女坦承，毒品是向朋友索取，但又不願詳細交代名字，目前警方將持續溯源。訊後，警方依毒品罪，函送新北地檢署偵辦。

▲從事傳播小姐的劉女，在臉書大秀好身材。（圖／翻攝劉女臉書）

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