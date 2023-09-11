　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

真的ㄎㄧㄤ了！21歲爆乳傳播妹抽K菸直播　警察來敲門

▲劉女在臉書直播抽K菸，警方上門逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲劉女在臉書直播抽K菸。（圖／翻攝劉女臉書直播）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名從事傳播的女子，日前在臉書上開直播，卻露出事業線抽起K菸，一旁還放有K盤及不明白色粉末，馬上就遭到檢舉，警方立即前往女子家中查緝，搜出K他命殘渣袋，經查發現，女子平時當傳播小姐接客，並與母親及一名3歲幼子同住，目前警方正溯源查緝毒品來源。

據了解，21歲劉姓女子從事傳播小姐，平時都接藥桌、音樂桌，因此染上吸毒惡習。昨天（10日）凌晨在自己臉書暱稱「蘇離」開直播，卻直接拿出K菸吸食，還一邊揉菸作吸毒教學，許多網友看不過去，立即報警處理，警方獲報，前往潘女永和四維街住處，劉女開門時，還眼神飄緲不知來意。

▲劉女在臉書直播抽K菸，警方上門逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲劉女還在臉書直播吸毒教學。（圖／翻攝劉女臉書直播）

警方進入屋內後，在劉女房間內搜出K他命殘渣袋，立即帶回派出所偵辦。劉女不斷堅稱沒吸毒、沒用K，但又突然跟警員說「哪時候把K還我啦！」最後劉女坦承，毒品是向朋友索取，但又不願詳細交代名字，目前警方將持續溯源。訊後，警方依毒品罪，函送新北地檢署偵辦。

▲劉女在臉書直播抽K菸，警方上門逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲從事傳播小姐的劉女，在臉書大秀好身材。（圖／翻攝劉女臉書）

ETStar學習雲來啦！輸入限量折扣碼「ETbreaking」享早鳥優惠

►美女健身教練「鋼鐵小廚娘」增肌減脂健身訓練課程

►不用怕被AI取代！大師帶你4小時輕鬆活用AI強化職場競爭力

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／高虹安遭錢康明瘋狂爆料　竹市府「8點聲明」回應了
營養午餐藏「金屬針管」　北市碧湖國小：罰業者1.6萬
足球賽中吞黃牌！英球員竟舉「UNO迴轉卡」反擊　爆笑畫面曝光
快訊／欺騙蔣萬安？北市怒批：基泰「還沒匯1億元」救災費
快訊／蔣萬安再出手！　第二波假扣押2億元
公館餐廳老闆廁所偷拍！　已4女報案
快訊／台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」
夫妻困車內活活溺死！　家屬悲慟：早說過別做了
找到原因！鮪魚用變頻冷氣「電費仍破1.9萬」　被神人揪出3問

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

軍官夫「全裸纏女下屬」！700萬和解卻脫產裝死　妻告小三還慘輸

選妃級美女荷官雲集！台中這賭間拚場金錢豹　警抄出5600萬賭資

女業務陪外商品威士忌！男友飯店大廳苦等一夜　結局讓人怒了

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

赴梅山賣養樂多…嘉義夫妻困車內溺斃！家屬悲慟：早說過別做了

公館美式漢堡店老闆偷拍女員工如廁　不忍了！4人已報案

連續大雨北大武山兩處崩塌　步道+山屋暫停開放至9／21

真的ㄎㄧㄤ了！21歲爆乳傳播妹抽K菸直播　警察來敲門

叫小一女生「蹲地尿尿」背英文　她寫注音揪變態淫師偷拍5童

誣指安晨妤闖前婆家偷東西　元祖食品創辦人慘了

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

韓《想見你》「中年李子維」變惹　安孝燮長髮蓄鬍...流浪了嗎QQ

女兒洗衣花1萬多塊　爸不敢置信氣到無言

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

軍官夫「全裸纏女下屬」！700萬和解卻脫產裝死　妻告小三還慘輸

選妃級美女荷官雲集！台中這賭間拚場金錢豹　警抄出5600萬賭資

女業務陪外商品威士忌！男友飯店大廳苦等一夜　結局讓人怒了

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

赴梅山賣養樂多…嘉義夫妻困車內溺斃！家屬悲慟：早說過別做了

公館美式漢堡店老闆偷拍女員工如廁　不忍了！4人已報案

連續大雨北大武山兩處崩塌　步道+山屋暫停開放至9／21

真的ㄎㄧㄤ了！21歲爆乳傳播妹抽K菸直播　警察來敲門

叫小一女生「蹲地尿尿」背英文　她寫注音揪變態淫師偷拍5童

誣指安晨妤闖前婆家偷東西　元祖食品創辦人慘了

58歲超大咖歌王「成周杰倫師弟」　逆天近照曝光嗨喊：最棒生日禮

女律師爆血陳屍家中！　反對賣房「遭老公殺死」藏屍36小時

梁佑南、方文琳和女兒同台飆演技　于齊薇緊張：我媽演太好

陸委會、策進會舉辦「台港澳學生職涯啟航培訓營」

威力同25核彈爆發！摩洛哥強震「建築一秒碎裂」　民眾尖叫狂逃

快訊／高虹安遭錢康明瘋狂爆料　竹市府「8點聲明」回應了

吃完湯圓「虛脫無法動彈」！　蕭彤雯驚覺味精過敏：神奇的毛病

台南登革熱居家「噴藥消毒」　慈愛獸醫院長：貓無法代謝先隔離

跟鄰居「只隔1矮牆」照片曝…真的超近！眾人看傻：頭痛了

「 5星座」愛情來了！紅鸞星加持「桃花超旺」　牡羊座遇真愛

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

即／豪雨淹半個縣！嘉義縣宣布11日停班停課

酒駕視角曝！網紅遭撞淚等未婚妻開刀

情侶臥室亡　警消破門「寵物狗衝到遺體旁」陪伴

即／嘉義土石流沖進喪家！往生者遺體找到了

女騎士樹蔭下躲太陽遭檢舉噴1萬6！警撤單了

誤把特戰老兵當通緝犯！警民互毆全身傷　檢全起訴

遊艇版李宗瑞涉下藥性侵　狼狽落網

今天就要出殯！嘉義土石流沖進喪家　一早開挖找遺體

夫妻賣養樂多困車內溺斃　家屬慟：早說過別做了

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館突襲倒閉！廠商衝去回收設備

新北19歲男遭16人打死　揭詐團虐殺脫幫者內幕

更多熱門

相關新聞

新北噴漆怪客亮刀拒捕！警辣椒水伺候

新北噴漆怪客亮刀拒捕！警辣椒水伺候

新北市永和區今天（10日）上午發生金融機構ATM遭人噴上「革命軍」等字樣。民眾發現後報警處理，警方清查，共有4間金融機構受害，主要針對ATM、補摺機、郵箱、樑柱。警方調查，一名男子頭戴安全帽，騎乘機車四處犯案。警方前往男子家中逮捕時，一度遭遇反抗，警員立即壓制逮捕。

永和4金融機構遭噴漆　ATM慘狀曝

永和4金融機構遭噴漆　ATM慘狀曝

視察大直災戶因直播燦笑挨轟　王鴻薇：塔綠班一貫手法看圖做文章

視察大直災戶因直播燦笑挨轟　王鴻薇：塔綠班一貫手法看圖做文章

朱學恒「同框雪乳戰神」變回斗內王　超狂金額曝光

朱學恒「同框雪乳戰神」變回斗內王　超狂金額曝光

車上吸毒直接睡趴　警叫醒他驚見白粉

車上吸毒直接睡趴　警叫醒他驚見白粉

關鍵字：

永和直播吸毒

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅夫妻宣布停更哭了！美女妻「潰堤送急診」

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

「世界第一美」現蹤信義區街頭！

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

小鬼黃鴻升「遺作晚了6年」終於要上映！

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

快訊／美國隊長結婚了！克里斯伊凡娶小16歲辣妻

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

iPhone 15周三發表！　手機重量、尺寸搶先曝光

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面