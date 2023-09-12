錢康明自曝「遭恐嚇」要他閉嘴　再爆高虹安男友「喬事」有錄音　

▲錢康明PO出對話紀錄，指Jack錄音要脅自己的好友。（圖／翻攝自錢康明臉書）

記者黃資真／新竹報導

新竹市前文化局長錢康明於11日正式卸下公職身分，爆料高虹安的「好朋友」屢屢干政，在外幫忙喬事情，今天錢又在高虹安開庭結束後PO出一段對話紀錄，指Jack（高虹安男友李忠庭）在「喬事情」時都有錄音，被錄音的友人更私訊要錢康明收手，但錢強調「只要有第一次，就會被掐住脖子一輩子」，將繼續揭開更多的秘密。

錢康明發文稱：「一人做事一人當，二人做事二人當，可以嗎？」疑似在反諷李忠庭「如果沒有運籌帷幄、遊刃有餘的長才，好好發揮自己的專業能力找一份工作，不丟人啊！」不斷的「辯、辯、辯、騙、騙、騙」，如果高虹安在立法院面對如此行徑的部長或院長，會輕易放過嗎？

錢更貼出一段對話紀錄，指Jack在「談事情」時真的有錄音，就有1名曾與Jack談事的友人跑來私訊他，請他收手，否則Jack就會公開錄音檔，讓錢的好友吃不完兜著走。而對話中錢的友人表示「老師這件事情真的沒那麼簡單」，錢則回覆「錄音帶我不用聽，正好證明Jack有在外面喬事情，請他拿出來檢舉」、「要拖我朋友下水當墊背，我不開心」。

不過，錢也在文中強調「我早就說過，只要有第一次，就會被掐住脖子一輩子，認錯、道歉從來都不是他們的選項。」還稱「送胡蘿蔔不成後，開始要揮棒子了嗎？」最後在文末預告「竟然用我的朋友來要脅我，本來想說該告一段落了，現在只好---繼續」，疑將繼續爆料更多的市府秘密。