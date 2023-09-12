快訊／只給20分鐘、拿3次！大直受災戶不滿「限時領物」　李四川曝原因

▲09/12大直工地塌陷，副市長李四川視察。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設「基泰大直」因施工出包，造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，25戶嚴重受災戶至今無法返家，而台北市12日開放限時返家領取物品；但有民眾抱怨，只給20分鐘時間，且僅能進去3次，呼籲台北市長蔣萬安拿出誠意。對此，台北市副市長李四川12日回應，這是因為待在傾斜環境中無法平衡，可能會有不舒服等情況，希望民眾短時間、分3輪把貴重物品拿出來，希望受災戶體諒。

李四川12日上午到大直現場前往視察，針對今日10時30分限時開放25戶嚴重受災戶返家領物的最新狀況，李四川表示，很多人詢問「為什麼要分三輪」、「時間太短」問題，但這是因為建築物目前傾斜，外面看起來沒怎麼樣，但進去時是傾斜狀況，人在傾斜環境中不能平衡，待在裡面太久會不舒服，所以希望在短時間內，請民眾把貴重物品、文件拿出來。

李四川提及，目前開放起碼3輪，讓民眾回家想一想還有哪些東西沒拿，也許第2、3輪時再回來拿，這是市府配合專業安全結構技師、消防局搜救隊的專業建議與判斷，進而研擬出的時間，也希望受災戶可以體諒，「我們絕對會配合受災戶，並達到他們該有的需求，但大型物品也許要搬出來是不可能的了。」

李四川說，有些是住在裡面好幾間房間的租屋學生，但因為上課時間沒辦法配合，北市府也會來協調，讓學生在可以的時間拿取物品。