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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

返家取物限時20分鐘　大直受災戶批北市府：怕事！不為居民著想

▲▼大直工地塌陷，災戶開車來拿生活用品。（圖／記者黃國霖攝）

▲大直基泰工地塌陷，災戶今返家取物。（圖／記者黃國霖攝，圖與當事人無關）

記者詹宜庭／台北報導

對於大直公寓傾斜坍塌、撤離462人，台北市建管處昨日開放「大直街94巷1弄1-9號」2樓以上住戶於12日10點30分起可以進入取物。不過，有住戶在臉書發文指出，他們現在已經沒有家了，房屋裡面的東西都是身家財產，能多拿一些就損失少一些，可是市府卻「怕事」，不為受災戶著想，只給住戶20分鐘，還只能進去3次，呼籲台北市長蔣萬安拿出誠意來，安排加開取物時程。

一名住戶今日在臉書發文表示，建管處跟技師進去看驗確認安全無虞，終於可以進去拿東西了，市府卻安排每戶進去只能20分鐘。她質疑，「市府的人進去檢查的時間都不只20分鐘了，為何只給住戶20分鐘？不是說會做最好的安排？現在賠償看不到影子，已經沒有家了，房屋裡面的東西都是身家財產，能多拿一些就損失少一些，不是應該多排時程讓大家盡量輪流進去拿東西嗎？」

▲▼大直街現場，北市都發局長受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼大直災戶今天可回家取物。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

該名住戶痛批，蔣萬安說「以人身安全為第一優先考量」，但北市府的第一優先考量就是「怕事」，完全不為受災戶著想，進去家中有些地方可能要撬開，有些物品可能要裝袋裝箱，還要拍照損害證據來索取賠償，但市府卻只給住戶20分鐘，還只能進去3次，開轟「一句危險建築、人身安全就可以賭死我們？然後安排個兩天就再也不用管我們了？這就是台北市政府的安排嗎？就因為這不是你家，就干你屁事，有讓你進去就很好了的態度真讓人噁心。」

該名住戶感嘆，一夜之間家沒了，驚慌受怕的逃出來，什麼東西都來不及拿，大家心心念念了那麼久，卻不能好好拿東西，呼籲蔣萬安拿出誠意來，安排加開取物時程。她認為，人身安全考量與極高的風險，根本是市政府怕事，用市府龐大的官僚體系來犧牲受災戶的權利，直言「台北市政府真的不知民間疾苦。」

該名住戶直言，反觀基泰建設說要派搬家公司讓住戶慢慢搬家，台北市政府只給受災戶3次20分鐘進去拿東西，還要照他們安排的時間，兩邊的誠意，高下立見，「真的不能怪受災戶雖然知道基泰是匹惡狼，但還是慢慢倒向基泰。」

▲▼大直街塌陷現場。（圖／記者湯興漢攝）

對此，台北市議員陳怡君則在該則貼文下方留言表示，她會與北市府溝通，目前已經反映給府內了，等她消息；也有網友留言打氣道「妳跟家人都受累了！希望ㄧ切平安」、「好辛苦」、「加油加油」。

▲▼基泰大直坍塌陷落現場在經過多日的灌漿填沙搶救後，目前陷落坑洞已完全填平。（圖／記者湯興漢攝）

▲基泰大直坍塌陷落現場在經過多日的灌漿填沙搶救後，目前陷落坑洞已完全填平。（圖／記者湯興漢攝）

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