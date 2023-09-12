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好市多「學生1大神器」超狂上架！千人回憶殺：小時候炫耀用的

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲0.38鋼珠筆新上架。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

讀書抄寫筆記時，大家都愛用哪一款筆呢？有網友驚呼，好市多近日又有新貨上架，是大家所熟悉的0.38超細鋼珠筆，一整盒有20支可寫爆。該文引來千名網友湧現學生時代記憶，紛紛笑虧「Uni超不耐摔，都是小時候炫耀顏色在用的」、「0.38摔了...筆芯就報廢了，但是還是會一直買！」

臉書粉專《Costco好市多 商品經驗老實說》分享新品上架，原來是三菱的0.38鋼珠筆超狂上架，一整盒有20支，讓小編忍不住驚呼「滿滿學生時代的回憶！」

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從價牌可見，一整盒售價為499元，等於平均1支25元，有藍色與黑色可選。

文章曝光後，引來千名網友湧現各種回憶笑虧，「大學之後都只用OB了，Uni超不耐摔，都是小時候炫耀顏色在用的」、「看到能用0.38把筆記寫得漂亮的同學，都覺得很神」、「以前斷水只換筆芯，後來出0.28換換看，結果超卡寫一寫會卡住把紙捅破」、「很好寫也很好轉，更容易斷水」、「這是很好轉筆，但失敗時，就只剩轉筆功能」、「0.38摔了...筆芯就報廢了，但是還是會一直買」、「曾經很愛用，後來出社會就不用非按壓式的筆」。

還有內行激推，「現在唯一支持超級果汁筆」、「買果汁筆還比較不容易斷水」、「我覺得果汁筆比較好用」、「果汁筆很好寫，寫起來很滑順，又不容易斷水，但就是墨水用量很快沒了」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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