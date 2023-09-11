中國加大海外投資　阻擋美日掌握全球供應鏈

▲越南海防市的汽車工廠。（圖／CFP）



文／中央社台北11日電

美日正加快推進向盟友國家轉移供應鏈的「友岸外包」，不過，中國也在對越南、泰國和墨西哥加強投資。分析指出，美日想要補全斷裂的供應鏈並非易事。

全球最大的純電動汽車製造商比亞迪董事長王傳福5月拜訪越南副總理陳紅河時表示，「將擴大對純電動汽車的生產和組裝的投資」。

日經中文網今天報導，今年1到6月，中國大陸及香港對越南的直接投資為27億美元，年增37.2%，大幅超過韓國的10億美元及其他多國。

中國的海外投資讓日本海外布局深受威脅。據報導，在越南北部的工業園區，中國企業以平均工資2倍以上的優惠條件吸引人才，日本企業則因無法吸引到足夠的人手，越來越難以保住生產基地。

▼越南河內成衣廠。（圖／CFP）



1到6月，中國對泰國的直接投資占整體的2成多，位居首位，比日本多7成。日本車在泰國的市占率達到8成，但受到中國生產電動車企業加大投資的影響，「日本的根基正在動搖」。

從電動車電池不可或缺的原料鎳來看，在占全球產量一半的印尼，70%的冶煉廠歸屬中國資本。

報導說，中國資金正在占領被日美定位為去中國化有力地區的東南亞。國際貨幣基金組織（IMF）統計顯示，2021年中國對東協主要國家的直接投資餘額達到520億美元，超過美國的512億美元，3年間成長了一倍。

除了東南亞，在美國的「後院」墨西哥北部州，中國企業的投資在2022年達到18筆，逼近排名首位的美國。

在爭取盟友國家的競賽中，日美能否戰勝中國？日本綜合研究所的野木森稔表示：「如果不採取與當地聯合研發尖端技術等手段，就不會被東南亞等國當成夥伴」。