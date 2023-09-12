恐塞爆！苗栗苑裡「鬼門關夜市」9／13登場　交管疏導措施公告

▲警方公告9月13日苑裡「鬼門關夜市」交通管制範圍，藍線、紅線均為夜市活動街道，管制時間(12-23時)禁止汽車進入。（圖／通霄分局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮一年一度的「鬼門關夜市」從停辦、續辦，變成擴大辦理，今年的夜市範圍比往年大，預期將湧進大量人車，造成交通堵塞，警方交通管制範圍也擴大，通霄警分局今天公告交通疏導管制措施，將從明天中午12時至23時實施管制，禁止汽車進入夜市活動街道。

通霄分局為因應苑裡鎮傳統農曆7月29日鬼門關舉辦自家普渡民俗活動，疏解大量普渡人潮、車潮，相關活動規劃與交通疏導管制措施如下：

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1、管制時間：自112年9月13日下午12時至23時止(視人車狀況提前或延後)。

2、管制範圍：苑裡鎮成功路以南、和平路以北(不含和平路)、中山路以東(不含中山路)、世界路以西(不含世界路)等路段。

3、管制事項:管制時間及範圍內禁止自小客車以上車輛進入。

通霄分局呼籲前往參舉普渡民俗活動民眾發揮公德心並遵守交通規則，配合員警交通疏導管制措施，確實遵守各項交通管制事項，請勿違規停車(含臨時上、下貨物)或任意穿越馬路行為，貪圖一時方便影響他人，甚至發生交通事故，以維普渡民俗活動周邊道路交通秩序。

警方也提醒，實施管制路段可能有間歇性交通壅塞顧慮，請用路人於上述時間改道利用台1線道路，避免行經管制路段，儘量搭乘大眾運輸工具，減少尋找停車位的時間，並呼籲車輛停放於適當、合法之地點，警方將加強違規停車取締，以維交通秩序及順暢。

▲警方公告9月13日苑裡「鬼門關夜市」交通管制範圍，管制時間(12-23時)禁止汽車進入。圖為去年活動情形（圖／張麥斯提供）