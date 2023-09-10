苗栗苑裡稻田彩繪主題「告別單身」　展出期限至11月

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮農會每年辦理不同主題的稻田彩繪，吸引不少遊客造訪拍照，今年已經邁入第22年，今年第二期稻田彩繪設計以積極推廣的高經濟作物丹參的諧音「單身」作為主題，近日亮相，預計可以展出到11月2期稻收割。並在11月11日舉辦「找稻幸福，告別單身」的行銷活動。

▲苗栗縣苑裡鎮農會推出二期作稻田彩繪作品「告別單身」，預計可展至11月間。（圖／苑裡鎮農會提供）

苗栗縣苑裡鎮位處大安溪沖積平原，稻作面積為縣內第一，素有「苗栗穀倉」之稱，2002年前起，苑裡鎮農會研發出稻田彩繪技術，利用綠、黃、白、紫、黑等五色水稻在山腳里「愛情果園」前稻田種出美麗圖案，每年舉辦不同主題的稻田彩繪，早期以十二生肖為主題，近年來則有石虎、媽祖，及耶誕老人、黃色小鴨等，今年農會和水土保持署台中分署合作推廣高經濟價值農作「丹參」，設計出「告別單身」的可愛人物圖像主題，近日亮相。苑裡鎮農會歡迎民眾前往觀賞。

苑裡鎮農會表示，今年稻田彩繪最困難的部分是圖案設計，藉由農會裡面有美工設計專長的同事，不僅要有創意的頭腦還要懂得稻田的特性、插秧技術，才能下田定座標及指揮插秧工人準確的做出圖案。今年更首度使用「紅色」稻種，為稻田彩繪增色，「告別單身」預計可展至11月間。