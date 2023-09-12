被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主　金管會回應了

▲星展銀行。示意圖，與本文無關。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者周亭瑋／綜合報導

自星展銀行併購花旗集團的消金業務後，不少移轉的用戶反應，信用卡被盜刷的情況。一名女網友無奈表示，在收到簡訊得知被盜刷的當下，她迅速致電客服，怎料銀行後來並未止付爭議款項，氣得她向金管會投訴，此案也已立案處理。

女網友日前在「爆怨公社」發文提到，她是花旗轉星展銀行的用戶，怎料3日當天收到消費通知簡訊，得知信用卡被海外盜刷7萬1122元，於是連忙撥打星展客服專線，告知這個情況；而客服則表示，已立刻將卡片掛失並補發新卡。

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原PO接著表示，那時一再跟對方確認，並不需要支付這來路不明的帳款，「結果10日上午打開星展Card+ APP，被盜刷的7萬1122竟然在6日已入帳，這次打給客服，說她只有看到卡片掛失的動作，並沒有止付這筆費用，現在只能幫我申請爭議款查詢。」

她強調，自己沒有點選任何連結，或者在網上輸入信用卡資料，「重點是，這筆費用還是要繳，即使之後確認不需支付，我還是要繳滯納罰金和利息，是我太倒霉還是銀行太掉漆？」

▲苦主已報案處理。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們紛紛回應，「星展資安很不行欸，我上周半夜2點也收到網銀登入失敗通知，然後我要進去改密碼，結果說網銀維護，無法使用，超瞎的」、「我花旗被盜刷的時候，我就直接停掉了」、「挖~妳的刷好多喔，我的被盜刷兩筆，約兩百元多一點」、「還好我沒開卡」、「我也是被盜刷，說爭議款要先付錢之後會還，之前刷別家的，如果被盜刷，爭議款都是不用付的」。

事後，原PO再度現身透露，金管會表示爭議款是不用支付的，「他們已幫我立案，限時星展三天內回覆。」

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