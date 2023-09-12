馬斯克傳記大爆料「討厭川普」　自揭人生心魔：痛苦從未停止過

▲9月12日發售的《馬斯克傳》，揭露許多關於馬斯克一生與性格養成的內幕。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富馬斯克新傳記《馬斯克傳》於本月12日發售，由知名傳記作家兼記者艾薩克森（Walter Isaacson）貼身觀察2年寫就，當中提到馬斯克承認患有亞斯伯格症，而且就艾薩克森觀察，馬斯克還是一位風險成癮者，會讓自己處於生存模式之中，他揭露了自己的心魔，並回顧了童年遭遇對自己造成的創傷。艾薩克森還爆料，馬斯克政治立場雖傾向共和黨，但其實討厭川普，認為他是個騙子。

艾薩克森曾執筆《賈伯斯傳》與《愛因斯坦：他的人生他的宇宙》等知名傳記。馬斯克與艾薩克森同意在2021年合作撰寫傳記，兩人交談20分鐘後，馬斯克就在推特上發布了這條消息，當時艾薩克森的經紀人甚至還不知道。

艾薩克森在接下來的2年經常列席馬斯克出席的會議，並採訪他的家人、朋友與競爭對手，還會偷看馬斯克的電郵與訊息，在他的日常生活中貼身跟隨，試圖全方位了解首富的脾性、生活與人際關係。

艾薩克森指出，馬斯克是善變「孩子氣的男人」，童年時期在南非經常被欺負，長大後他努力成為能夠打敗那些霸凌者的人。馬斯克談到自己患有亞斯伯格症，因此使他不善於社交，而這點也在與他最親近的人的訪談中可以證實，馬斯克缺乏同情心，這點被艾薩克森在書中描述為硬傷性的「基因」。

根據艾薩克森觀察，馬斯克是一個「風險成癮者」，無法安於成功，並且會因此立刻製造出全新的戲劇性事件，把想法付諸行動後再給一個死限，儘管那個死限不切實際而且毫無必要。





▲馬斯克對穩定與順利感到不安，對風險上癮。（圖／翻攝推特@elonmusk）

馬斯克在一次採訪中說，特斯拉早期的掙扎導致他經歷一段漫長艱難的時期，身心都因此損害，從2007年開始直到2022年，「痛苦從沒停止過」，「你不可能為了生存不斷戰鬥、分泌腎上腺素，而不受到傷害。」同時他也承認壓力讓他找到目標，「當你不再處於生死存亡的模式時，就很難每天都有動力了。」

事實上馬斯克從童年時期就不曾處在安穩的環境中，他12歲那年來到名叫「野外學校」（veldskool）的野外生存營地，他回憶那裡就像名著《蒼蠅王》故事的現實版本，孩子們獲得的食物資源稀少，被允許為了搶奪資源大打出手，甚至被鼓勵這麼做。當時身材矮小又木訥的馬斯克因此被年紀較大的孩子揍了2次，最終受了10磅，而他還算幸運的，因為在那裡每隔幾年就發生孩童死亡的事件，輔導員也只會說別像那些死去的「笨蛋」一樣蠢。

馬斯克第二次去到野外學校時，即將年滿16歲，身高暴增到超過180公分的他，在那年明白了只要成為比對手強大的人，一拳打在他們鼻子上，就能讓對手不敢再來找他麻煩。

即使野外學校非常野蠻，馬斯克表示最痛苦的經歷還是發生在學校裡，當他仍是班上年紀最小、個頭最矮的學生時，他也搞不懂人情世故那一套做法，結果經常成為小混混霸凌的「玩物」，他甚至在一次口角發生後，被一幫小混混暴打到全臉腫脹，一周都無法上學，甚至到幾十年後都還在為了修復鼻子內部的組織，持續接受矯正手術。

不過帶給馬斯克創傷最深的始終是他的父親，當馬斯克從醫院回家後，父親見狀竟然選擇站在霸凌者那邊，狠狠斥責他一個小時，大吼說他是「白癡」、「一無是處」。這樣的情形經常發生在馬斯克與他親兄弟的童年生活裡，根據他們的描述，父親對他們倆毫無同情心。

馬斯克長大後無數次嘗試在生理與心理上擺脫父親的陰影，但無論如何，父親對他的精神影響已難抹滅，使得他的情緒轉變非常暴力、快速，在真情流露與冷漠疏遠間循環跳換，偶爾還會陷入被稱「惡魔模式」的雙重人格之中，讓身邊的人感到恐懼。

父親埃羅爾還自豪地承認，以街頭黑幫式管理風格對孩子們進行「極其嚴厲的獨裁統治」，而且「伊隆（馬斯克）後來也把同樣嚴苛的獨裁風格，搬進了他自己的人際關係中。」

埃羅爾對馬斯克造成的陰影遠不只如此，他還接連對馬斯克母親家暴，最終導致兩人離婚。多年後當馬斯克得知父親和他的第二任妻子的女兒生下一個孩子時，他便再也沒有和父親說過話。

艾薩克森表示當他廷說馬斯克醞釀收購推特的計畫時，他便明白採訪他將是一段艱鉅的旅程，因為馬斯克沒有同理心，卻要收購與他調性不合的推特。貼身採訪久了，馬斯克也開始習慣在深夜打電話或傳訊息給艾薩克森，艾薩克森說馬斯克的思緒快速變化，但不曾要求他別在傳記中提到深夜懇談的某件事。

▲艾薩克森爆料馬斯克其實討厭川普。（圖／路透）

馬斯克也像許多天才，艾薩克森形容他「受到魔鬼驅使」，成天害怕遭到邊緣化，這樣的情形不論是愛因斯坦或達文西，都有類似的情況。儘管馬斯克情緒與思緒無法掌握，而且令艾薩克森驚訝不斷，政治立場還變得愈趨強烈，但艾薩克森堅稱，馬斯克其實「不喜歡川普，他認為川普是個騙子。」

美國前總統川普在2016年至2020年間任職，這次回鍋參選2024美國總統大選。

至於貼身採訪馬斯克2年左右的艾薩克森，對於是否「喜歡」馬斯克，他說「喜歡」一詞用在這裡過於平淡，有時在馬斯克身邊能夠很歡樂，有時卻覺得他很混蛋，而這本新傳記試圖呈現馬斯克每一個面向，最終就交由讀者自行評斷。