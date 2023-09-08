普渡品要吃光！鬼門關10大禁忌一次看　2字說了恐「勾勾纏」

圖文／鏡週刊

9月14日鬼門關，命理專家小孟老師提醒10大禁忌，包括普渡品須吃完，鬼門關當日別聽佛經，還有別說「再見」2字等小眉角，否則容易吸引好兄弟。

小孟老師在臉書上說，鬼門關有10大禁忌，一為家中勿擺放磁鐵，因磁鐵容易吸引鬼魂能量，讓鬼魂留下而不回去；二為須吃完普渡品，若沒吃完普渡品，好兄弟將循著氣味回去吃，回頭找到你；三為不要聽佛經，鬼門關若聽佛經，好兄弟會認為是要超渡他們而不願離去。

四為不要擺香氣濃烈的花束，否則容易吸引好兄弟聞香而來；五為藏起玩偶，以免好兄弟附身在娃娃中；六為晚上不點蠟燭，避免好兄弟尋光而來；七為不要說再見，以防好兄弟聽見後，下次鬼門開再來找你。

[廣告]請繼續往下閱讀...

八為不要與祖先抱怨，鬼門關時若向祖先抱怨家中大小事，祖先帶著怨氣回靈界，恐會影響自身家運；九為不要迴向冤親債主，免得路過亡靈為了感謝你，下次鬼門開時找上門；十為若遇上生產需默唸南無地藏王菩薩，避免好兄弟變成胎兒，請地藏王菩薩護持，形成無形結界幫助生產。

★ 《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。





更多鏡週刊報導

鬼月驚魂！一家六口誤信導航開上深山 警翻遍山路鳴笛尋人

她忙完普渡小歇竟遭小姑酸 公公拿橘子做1事被網讚：太明理

中元普渡11禁忌曝光 這細節踩地雷恐招「陰晦之氣」衰整年