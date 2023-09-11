鬼月半夜驚見時鐘顯示「DIE DAY」　她嚇到整夜失眠！真相曝光

▲鬼月半夜電子鐘突顯示「DIE DAY」，讓她嚇到整夜不敢睡。（圖／翻攝自記者爆料網）

網搜小組／趙蔡州報導

鬼月還碰上「靈異現象」，真的會嚇死人，一名網友表示，她近日因為家中的時鐘壞了，上網買了一個多功能的電子鐘，不料前幾天半夜突然發現，電子鐘的日子竟顯示「DIE DAY」，嚇到她瞬間毛骨悚然、整夜睡不著，直到白天她上網Google，才終於發現真相。

原PO在臉書「記者爆料網公開版」表示，前因為家中時鐘壞了，於是網購買一個電子時鐘，到貨後一切功能還蠻滿意，直到當天半夜她起床走到客廳，無意間看到電子時鐘DAY的位置，居然出現DIE（死亡）字，嚇到她瞬間毛骨悚然、整夜睡不著，直到早上依然顯示DIE。

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▲原PO上網查詢後，才發現是烏龍一場。（圖／翻攝自記者爆料網）

她心想前一天明明還正常，星期一是MON，怎麼半夜出現DIE，一直催眠自己一定是瑕疵品，所以時鐘出現了亂碼，直到後來她忽然想起，會不會是時鐘的語言介面錯亂，於是到Google查了一下，才發現鬧鐘竟然設定成德文，德文星期一縮寫是MON，星期二則是DIE。

原PO感嘆，「不知道有沒有人跟我，在鬼月的半夜遇到一樣的事情」、「全部的巧合要湊到一起還真不簡單」。其他網友看了貼文後紛紛表示，「半夜看到，真的會嚇死」、「漲知識了」。