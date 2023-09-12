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最低30元享義法風情！爭鮮聯手阿辰師推6款壽司新品

▲▼最低30元享義法風情！爭鮮聯手阿辰師推6款壽司新品。（圖／業者提供）

▲爭鮮聯手阿辰師，推出期間限定6款歐風壽司新品。（圖／業者提供，下同）

圖、文／爭鮮提供

爭鮮餐飲集團已於台灣立足27年，憑藉著新鮮食材及親民價格征服國人的胃，且每2個月就會推出新菜單，如今與「里昂的亞洲大使」阿辰師，一同推出期間限定的6款歐式風味壽司，最低30元即可享受；更祭出滿額抽獎活動，價值近4萬元的iPhone15pro等你來抽！

▲▼最低30元享義法風情！爭鮮聯手阿辰師推6款壽司新品。（圖／業者提供）

▲阿辰師特別遠從法國回台灣參與研發新品。

獨闖法國學廚藝的阿辰師，擁有CAP Cuisine廚師證照，曾被法國電視台稱之為「里昂的亞洲大使」，他巧妙地將台灣元素與法式料理結合，成功征服法國人挑剔的味蕾，美妙的中西合併奠定他在廚藝界的地位。這次阿辰師受爭鮮的邀請，特別遠從法國回台灣參與研發，籌備多時推出期間限定、價格落在30元至60元的歐式風味壽司，包含無花果櫻桃鴨、香草柑橘松阪豬、油漬番茄翼板牛、義式羅勒干貝、香檸天使紅蝦、蒜香乳酪蝦等6款新品。

▲▼最低30元享義法風情！爭鮮聯手阿辰師推6款壽司新品。（圖／業者提供）

▲爭鮮新品包含「無花果櫻桃鴨」、「香草柑橘松阪豬」及「油漬番茄翼板牛」。

「無花果櫻桃鴨」以紅酒醬醃漬，再搭配蒜香乳酪白醬，兩者美味在口中交織，完美襯托櫻桃鴨的甘甜口感；「香草柑橘松阪豬」是嚴選炙燒松阪豬，透過乳酪及香草的巧妙點綴，凸顯法式經典風味，解膩又清爽；「油漬番茄翼板牛」是由軟嫩的炙燒翼板牛、油漬番茄與義式羅勒蒜香乳酪球的搭配，完美提升層次豐富度。

▲▼最低30元享義法風情！爭鮮聯手阿辰師推6款壽司新品。（圖／業者提供）

▲爭鮮新品包含「義式羅勒干貝」、「香檸天使紅蝦」及「蒜香乳酪蝦」。

「義式羅勒干貝」則以鮮甜干貝搭配歐風蒜香羅勒醬，鹹甜風味交織，值得品嚐；「香檸天使紅蝦」選用清爽檸檬胡椒醬，凸顯天使紅蝦的大海甜味，滋味完美；「蒜香乳酪蝦」是蒜香乳酪醬、檸檬與蝦子的絕佳組合，清爽不膩口，回味無窮。即日起至11月5日，全台爭鮮迴轉壽司及爭鮮PLUS都能吃得到。

為寵愛會員，爭鮮餐飲集團推出「APP會員大進擊活動」，凡於9月30日前，前往爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、MAGiC TOUCH及定食8，單筆消費滿200元以上，即有機會抽中市值近4萬元的iPhone 15 pro，限額10名；此外，每週二更有點數「雙倍送」，回饋無上限！

爭鮮全台門市 https://supr.link/SCQfx

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