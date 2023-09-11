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「 5星座」愛情來了！紅鸞星加持「桃花超旺」　牡羊座遇真愛

受到紅鸞星加持，9月下旬將有5個星座人緣將攀升至巔峰，可能遇到真愛。

▲受到紅鸞星加持，9月下旬有5星座人緣將攀升至巔峰，可能遇到真愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

時序即將來到9月下旬，《搜狐網》就分析指出，在本月下旬會有5個星座受到象徵桃花運的紅鸞星加持，人緣將攀升至巔峰，還有遇到真愛的可能。其中牡羊座有望結識志趣相投的人、金牛座會更注重家庭和親密關係、雙子座將在社交圈中脫穎而出。

牡羊座

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白羊座的人緣一直都相當不錯，但在9月下旬將經歷一波更為強烈的社交熱潮。紅鸞星的加持將讓白羊座更加充滿活力和自信，吸引更多人的注意。在社交場合中，白羊座將表現得非常迷人，有望結識到志趣相投的人，進而成為真愛。

金牛座

金牛座9月下旬將是展現溫暖和關懷的時期。紅鸞星的影響將讓金牛座注重家庭和親密關係，可能會發現自己更加願意傾聽和理解伴侶或家人的需求，這將為金牛座帶來更多幸福和滿足感。如果金牛座還沒有遇到那個特別的人，不妨參加一些家庭聚會或社交活動，有可能遇到對的人。

雙子座

雙子座9月下旬將是展示自己智慧和幽默的絕佳機會。紅鸞星的加持將讓雙子座在社交圈中脫穎而出，吸引更多人的注意，可能會遇到一個與你們默契十足的人，無論是在職場還是在社交活動中，與這個人的交往將充滿樂趣，有望發展一段美好的感情。

巨蟹座

巨蟹座9月下旬將是展示溫情和關懷的時刻。紅鸞星的加持將讓巨蟹座更加關注友情和家庭，可能會在家庭聚會或社交圈中遇到一個特別親切的人，與這個人的交往將讓巨蟹座感到溫暖和滿足。如果巨蟹座已經有了伴侶，這個時期將是關係更進一步的好機會。

獅子座

獅子座9月下旬將是展示自信和領導力的時刻。紅鸞星的加持將讓獅子座更加耀眼奪目，吸引更多人的關注。獅子座可能會在社交活動或工作場合中遇到一個志趣相投的人，這個人可能會成為生活中的重要一部分，而與他人分享獅子座的目標和夢想，有望找到一個真心支持的伴侶。

◎民俗說法，僅供參考

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