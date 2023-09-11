正妹與兄弟開吃「螃蟹宴」！手一舉網全驚呼：這螃蟹真的大

▲正妹與自家兄弟吃「螃蟹宴」。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸一名正妹近日上傳一段影片，介紹自家兄弟準備的「螃蟹宴」，只不過畫面太吸睛，螃蟹都不螃蟹了，網友之意都在正妹身上的「巨彈奶奶」。

正妹指出，自家兄弟在上海抓了好多螃蟹，更準備一桌螃蟹宴，正妹和兄弟家人們也都吃得津津有味，更大呼「好吃」。而正妹也特別拍片來記錄這特別的一刻，只見正妹和兄弟們都笑得非常開心。

不過影片一出，不少網友的醉翁之意不在螃蟹，都在正妹身上，還有網友直說：「螃蟹在哪裡？我眼裡只有妹子。」另外還有網友直呼：「這『螃蟹』真的大！」、「有容『乃』大、海納百川。」

▲網友醉翁之意不在螃蟹，直喊「螃蟹在哪裡？」（翻自微博）

隨著季節準備入秋，現在開始也是螃蟹類的盛產期，而且行家們都知道，入秋後水溫逐漸變冷，螃蟹肉質因此收緊，變得緊致且鮮甜細膩。另外也有一種說法稱，秋天正值螃蟹儲存能量準備過冬之時，因此牠們身上的蟹黃、蟹膏都格外肥美。

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