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譏鄭運鵬徵才「如詐騙集團」挨告　美女發言人自稱網軍受害人

▲▼新竹市政府發言人徐千晴（黑衣者）被民進黨立委鄭運鵬提告求償，11日到北院出庭辯論終結後受訪自稱受害人。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市政府發言人徐千晴被民進黨立委鄭運鵬提告求償，11日到北院出庭辯論終結後受訪自稱受害人。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市政府美女發言人徐千晴今年（2023年）5月仍擔任民眾黨發言人時，在個人粉專po文嘲諷民進黨立委鄭運鵬服務處的徵才廣告「猶如詐騙集團」，鄭告徐求償60萬元並在個人臉書粉專刊登判決要旨，台北地院今審理，徐出庭堅稱對事不對人、自己被網軍洗版才是名譽受損的人，鄭的律師反擊不應以「可受公評」當成徐免於查證與賠償的理由，因雙方無法和解，法官諭知下月（10月）5日下午4點宣判。

徐千晴開完庭受訪表示，今天親自出庭把事情說清楚，覺得本案真的很浪費司法資源，「我只是一個對於公眾事務很有熱心的年輕人，我從政到現在也才一年多，當一個小小的發言人，如果這件事情對我不利的話，我覺得會對現在或之後有興趣參政的年輕人造成不利影響，希望法院可以還我清白」。

至於不願將本案PO文下架尋求和解空間的原因，徐千晴強調對事不對人，她讀大學時曾被詐騙集團騙走3萬多元，「所以我對詐騙、詐騙集團這件事情，我是有點情緒在的」，她因本案被人在網路帶風向，臉書被洗版3000多則留言、「講我非常非常的難聽」，她覺得自己「才是那個名譽受損的人」，但她仍有熱忱、將更多善意帶給社會，希望可以到此為止。

▲▼新竹市政府發言人徐千晴（黑衣者）被民進黨立委鄭運鵬提告求償，11日到北院出庭辯論終結後受訪自稱受害人。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市政府發言人徐千晴（右）被民進黨立委鄭運鵬提告求償，11日到北院出庭辯論終結後受訪自稱受害人。（圖／記者黃哲民攝）

北院前次於今年7月開庭，徐千晴未到，委由律師主張在人力銀行網站看到「立法委員鄭運鵬桃園服務中心」徵才廣告，頁面沒公布聯絡電話與員工人數等資訊，徐是針對客觀事實做合理評論。鄭委任律師出庭表示當時沒徵人，所以「工作機會」欄註明（0），吐槽徐只要點一下那個廣告頁面，或打電話到鄭的服務處就可查證，但徐都沒做。

徐千晴今出庭仍堅稱對可受公評之事合理評論，依據的是自己對鄭運鵬服務處徵才廣告的「即視感」，她的PO文引起許多網友表達正反意見、形成公眾討論空間，沒貶損鄭運鵬的社會評價，反而是她身為小小發言人、沒有資源和能力去對抗立法委員，還被網軍洗版攻擊，她才是名譽受損的人。

辯護律師指徐千晴PO文稱「猶如詐騙集團」，是指鄭運鵬服務處徵才廣告沒公布相關資訊的行為、跟詐騙集團沒兩樣，並非意圖誣衊、誹謗鄭運鵬個人，況且言論自由是人民基本權利，監督政治人物的討論更是可受公評。

▲▼民進黨立委候選人鄭運鵬定裝照拍攝。（圖／記者李毓康攝）

▲律師轉述民進黨立委鄭運鵬對於控告大學學妹徐千晴求償一事，相當感慨。（圖／記者李毓康攝）

鄭運鵬今依舊委任律師代為出庭，強調即使鄭運鵬先評論民眾黨以基本工資招聘黨工、驗證民眾黨主席柯文哲說的「用香蕉只能請到猴子」理論，本案仍不得以雙方都是公眾人物「可受公評」為由，就免除徐千晴事先查證義務與事後賠償責任，因為「任何人都不能接受被說成詐騙集團」。

鄭運鵬的律師表示，鄭的名譽遭徐千晴本案PO文傷害，徐至今仍把PO文放在網路上，出庭更自稱才是受害的人，還在書狀表明拒絕和解，鄭的律師請求法官考量徐處理損害的態度、應納入酌定賠償金額的標準。庭訊約半小時結束，法官諭知辯論終結，定於下月（10月）5日下午4點宣判。

本案源於柯文哲今年5月公開表示，低薪是教育出問題、是因為教出來的學生沒有那個價值，鄭運鵬po文以民眾黨用基本工資2萬6400元招聘彰化縣黨部祕書一事，狠酸民眾黨的徵人廣告「驗證柯文哲說用香蕉只能請猴子」的理論。

徐千晴時任民眾黨發言人，同月3日在個人粉專PO文護主，指稱「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」等語，PO文並附上「立法委員鄭運鵬桃園服務中心」在人力銀行刊登徵才廣告的網頁截圖。

鄭運鵬隨即回應「敝辦公室目前沒有徵人」，網友留言也提醒徐千晴注意廣告頁面上的「工作機會」欄註明（0），代表當時沒開缺。徐千晴稍後PO文認錯「我的確不應該”只因為”這件事情就將其冠上 #詐騙集團 名號，在此先向鄭大委員致歉。」卻又挖苦鄭力挺涉抄襲論文的林智堅等往事。

鄭運鵬認為「斷章取義我還能忍受，無中生有就無法接受了」，要求徐千晴道歉未果，提告要求徐應賠償精神慰撫60萬元、並在徐的個人粉專刊登判決要旨。前次開庭時，法官勸諭雙方思考能否以徐刪文等方式和解，鄭的律師庭外表示徐是鄭的文化大學法律系學妹，若徐有誠意、鄭願和解，但很感慨。

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