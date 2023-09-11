陸公布梁成運間諜案細節：設置「色情圈套」策反中方人員

▲大陸國安部公布梁成運間諜案細節。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港富商梁成運今年5月因間諜罪被中國大陸法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。大陸國安部11日首度公開案件細節，梁成運為美國情報機關工作30多年，執行了監控、刺探等任務，甚至還設置色情圈套，企圖策反陸方人員。

大陸國安部提到，梁成運1983年赴美國經營餐廳，1986年美國情報機關人員多次約談梁成運，要求合作。1989年，美國情報機關與梁成運簽訂合作協議，將他招募為線人，約定秘密聯絡方式，承諾每月吃服1000美元，並根據業績發放獎金，同一年，梁成運加入了美國籍。

為了包裝梁成運在美國的社會形象，美方挖空心思為他打造「人設」，虛構了他在英國讀大學、當過聯合國官員、打過越南戰爭等履歷，還要他捐款給州議員抬高身價。

同時，美方還提供梁成運資金，指揮他通過捐款等方式擔任了多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長，提升他在華人華僑中的影響力。為了擴大梁成運在中國的知名度，美方更指揮他赴中國開展慈善捐款，打造「愛國慈善家」的「假面具」。

大陸國安部指出，在上述偽裝的加持下，梁成運展開了間諜情報活動，包含通過餐敘、拜節、組織僑團活動等方式，監視在美華人華僑，並通過專用手機和電子郵件，隨時向美間諜情報機關報告。

大陸國安部稱，梁成運會向美間諜情報機關報告中國人員赴美開展公務情況，並按照美方設計，將赴美人員帶到美間諜情報機關提前安裝有監控設備的餐廳或酒店，套取情報，甚至設置色情圈套，企圖脅迫策反我方人員。

大陸國安部稱提到，梁成運還充當美情報機關誘餌，協助開展釣魚執法，「美方要求梁成運到指定地點與目標人員見面，誘使對方從事敏感物項交易，拼湊『證據』，炮製所謂『中國間諜案』。」

大陸國安部說，在數名美國間諜的指揮下，梁成運為美間諜情報機關蒐集大量涉華情報。美間諜情報機關總部負責人授予他「功勳獎牌」。

大陸國安部更指出，在疫情爆發，國際航班停運之後，美情報機關急於獲取中國情報，指揮75歲的梁成運潛入中國，並為他制定了周詳的入境行動方案，「2020年年底，梁成運使用多本身份證件經香港中轉來到內地，按照美間諜情報機關授意，頻繁參加各種社會活動，廣泛接觸我國各界人士，刺探蒐集情報。」

大陸國安部還說，國家安全機關經縝密偵查，掌握了梁成運進行間諜活動的系列證據，依法對其採取刑事強制措施並移送司法機關。今年5月，梁成運因間諜罪被判處無期徒刑。