響應原住民族日！人民保母組「原住民警察樂團」　橋頭糖廠嗨唱

▲響應原住民族日，高雄市警察局舉辦原住民親子活動。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

為響應原住民族日以及增進原住民員警親子間的交流與互動，高雄市政府警察局昨(9)日於橋頭糖廠舉辦「112年高雄市政府警察局原住民員工推展原住民族傳統文化及親職(子)活動」。

警察局長林炎田致詞表示，原住民同仁為警察團隊不可或缺的優秀成員，對於原住民同仁福利及對治安工作的辛勞奉獻，警察局一直以來都相當重視，除拔擢具原住民身分優秀同仁擔任重要幹部外，並鼓勵原住民員警優先返回原鄉服務，另針對原住民同仁在族人歲時祭儀時期提供假期，並且定期辦理「原警」座談會，傾聽原住民同仁的心聲，繼以提供更優質的工作環境。

昨日活動原住民族委員會鍾副主任委員興華、高雄市原住民籍議員王義雄、陳幸富、范織欽均親赴現場一同參與，除宣導原民社會福利政策及各項權益外，現場主持人以輕鬆、活潑的主持風格，熱絡氣氛。

▲活動中由警察同仁組成的「Ki Sa Mu La原住民警察樂團」熱情演出。（圖／記者許宥孺翻攝）

由警察局同仁所組成的「Ki Sa Mu La原住民警察樂團」熱情演出，樂團成員有彈吉他手、有打非洲鼓，搭配輕快活潑、熱情音樂，以清亮厚實的嗓音唱出渾然天成的原住民組曲。

活動內容有參觀已有百年歷史的台灣糖業博物館「橋頭糖廠」，徜徉於園內的歷史古蹟及體驗豐富的自然生態，結合在地特色，近百名員警及眷屬歡渡一個充滿濃厚歷史色彩的親子活動。