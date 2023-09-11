大陸地方財政惡化　頻傳欠薪數月和停撥退休金

▲大陸財政部大樓。（圖／CFP）

文／中央社

債台高築的中國地方政府財政持續惡化，近來頻傳若干省市公車司機被欠薪數月，吉林更停發退休金，民眾感嘆生計無著，天津市的區政府捉襟見肘，甚至開口向寺院求周轉。

綜合社群媒體X（推特前身）、中國媒體頂端新聞與美媒自由亞洲電台（RFA）報導，天津公車司機哀嘆自6月迄今薪水遲未進帳的求助文網路廣傳，並說如今靠著父母的補貼度日，保險也被斷了，只能自費買藥。

天津居民告訴RFA，包括河北區等至少4個區政府財政吃緊，很多公務員已被拖欠工資達數月，一些官員前往當地大悲寺院開口向主持求周轉，但對方也哭窮而婉拒。

8月山東泰安市同樣因欠薪達5個月，以致公車司機發網文揚言罷工，並損及市民行的權利，因公車雖然沒有停駛，但以往等車間隔約5至10分鐘一班，如今則超過半小時。

公車司機們紛紛吐苦水說，確實已經被拖欠工資數月，這3年來公司的收入很差，營運日益惡化，即使資方號召員工們要堅持，但實在撐不住了才鬧罷工，又因公司沒錢換新零件，以致泰安各公車路線的車次漸減。

不願具名的員工透露，以前欠薪內部還能消化，「現在連公交車充電都充不上，因為沒有人繳電費」，公車因財政沉痾導致停駛，「這也不是秘密了」。

山東膠州居民張先生則說，膠州市多個鄉鎮公務員和事業單位員工被停發工資已數個月，其他如青島、濰坊、高密等地的公務員，今年春節後工資沒發或只發部分的情況屢見不鮮。

吉林九台市眾多退休教師因領不到按月核發的退休金，集體到市政府抗爭。

此外，南京市高淳區也因財政困窘，還得由南京市政府出面，找江寧區政府借錢給高淳區發薪；武漢市江岸區不再撥款給某家原本靠區政府支持才能運作的慈善機構，甚至下令機構員工自己想辦法謀生計。

機構員工透露，以往許多的募捐來自美國等西方國家，如今因中美關係惡化，加上新修訂的「反間諜法」7月生效後，國外匯入的善款近乎歸零。

另據中國新聞週刊4日報導，官方調查顯示，截至2019年上半年，中國70萬個行政村的債務總額已達人民幣（下同）9000億元（約新台幣3兆9490億元），各村平均負債達130萬元。

報導分析中國「小村大債」的現象指出，中國村級債務分布從南到北，從西到東，無論是發達地區，還是欠發達地區，幾乎都背債，不少村莊債務近百萬，負債最嚴重的村莊，只有一兩千人卻高達數千萬。