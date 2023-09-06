人妻被迫每天準時煮飯「加班要婆婆同意」　夫搞曖昧還要全AA

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小花（化名）婚後與公婆同住，卻遭婆婆要求每天準時下班回家煮晚餐，如果工作需要加班，還要經過婆婆同意，丈夫阿強（化名）則是什麼花費都要AA制，包含生產費用、車禍住院費用等等，甚至趁她住院期間與女同事搞曖昧，最後實在是受不了了，因此決定向法院訴請離婚。雲林地院法官審理後，裁定准許小花的請求，判准兩人離婚。

▲小花認為受到婆婆苛待，丈夫也不挺自己。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小花在判決書中主張，和阿強結婚之後與公婆同住，公婆卻對她多有苛刻，例如婆婆會要求必須每天準時下班回家煮晚餐，家日也不能隨意外出，如果工作需要加班，還得經過婆婆同意，有一次她因為加班耽誤備餐時間，就被家人擺臭臉，她曾向丈夫求助，結果只收到一句「妳就早點回家煮一煮就好了啊」的回應，提議搬家也不斷遭到否決。

小花接著提到，婚後丈夫曾要求將薪水上繳，拒絕之後不僅挨罵愛計較，丈夫甚至開始細分各項家庭開銷支出，就連生產費用也要平分；2019年初她出車禍導致右手粉碎性骨折，夫家人也是三催四請才來幫忙，丈夫還要求她要自行負擔住院代買三餐的費用以及所有醫療費用。

更讓小花無法接受的是，丈夫竟然在她車禍住院期間，透過LINE與女同事搞曖昧，不僅傳送「哇！像小豬一樣愛睡覺」、「單純聽聽妳的聲音」等訊息，還在2019年2月14日西洋情人節時，與對方互道情人節快樂，讓她大受打擊，最終心寒決定向法院訴請離婚。

對於上述指控，阿強辯稱，母親從不忌諱與妻子分擔家務，絕無故意苛待，夫妻倆為了搬家的事情起爭執，他還跑去進行婚姻諮商；至於平分生活開銷，這是兩人原本就講好的，家庭生活費用支出各自負擔一半，妻子也會向他索取代墊費用。

車禍的部分，阿強表示，得知妻子出車禍，他馬上就向公司請假，驅車前往醫院探視，也頻頻詢問傷勢狀況如何，並非全程不聞不問，和女同事傳訊息則是烏龍一場，他們只是日常閒聊而已。

不過，女同事出庭證稱，自己曾問過阿強有沒有女朋友，對方並未正面回答，而是反問一句「怎麼了嗎」，她不知道阿強是否已婚，後來才從其他同事口中得知真相，之後便要求見面一定要在人多的地方，「我有跟他講說『你不要再來找我』，我跟他純粹是朋友，我沒有在外跟他單獨見面或吃飯。」

雲林地院法官認為，從女同事的證詞和LINE對話紀錄可知，阿強刻意隱瞞已婚身分，並與女同事互傳噓寒問暖、打情罵俏的訊息，這部分確實有違對婚姻的忠誠。

法官接著指出，在女同事出庭作證前，阿強矢口否認LINE對話內容，甚至反咬是小花製造虛偽證據，結果女同事一出庭，他就當庭改口承認訊息內容為真，考量到阿強與小花的婚姻已經失去互信基礎，確實有難以維持婚姻之重大事由，可歸責程度也是男方較高，最終裁定准許女方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。