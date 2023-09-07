撿到iPhone響了不會接電話　她多1動作挨罰7000元

記者黃翊婷／綜合報導

68歲林姓婦人日前在新竹市北區某公園的草坪撿到一部iPhone，沒想到一撿起來手機剛好響起，她不會使用，加上急著上廁所，就先把手機放進袋子裡，結果當場被透過手機定位找來的失主抓包。新竹地院法官認為，事發當天該公園正好在舉辦活動，林婦撿到手機的地點就在服務台附近，她卻選擇將手機放進手提袋裡離開，此舉有違常理，因此依侵占遺失物罪判處罰金7000元，得易服勞役7日。

▲林婦撿到iPhone，卻因此吃上官司。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，林婦日前在新竹市北區某公園發現一部掉落在草坪上的iPhone，竟意圖為自己不法之所有，將手機放入手提袋內並離去，而不是交給現場服務台的工作人員或送交警局；後來失主發現手機遺失，透過定位功能才找到林婦，進而報警處理。

林婦辯稱，當時她擔心手機被踩到，所以先撿起來，接著拿到旁邊的人行道，等了一下沒有看到失主，沒想到手機突然響起來，她嘗試操作卻不知道該怎麼弄，只好放棄，想說之後再拿去警局。

林婦接著說道，後來她想上廁所，於是走到附近的圖書館，失主就是在那裡把手機搶回去的，「我那麼老了，沒有想到要送服務台，我也沒有把手機帶回家，起先我是把手機拿在手上，在上廁所前失主就把手機搶走。」

不過，新竹地院法官認為，林婦接受偵訊時，曾自己提到當日公園在舉辦活動，設有服務台，圖書館裡也有服務台，而且手機是在她一撿起來時就響了，可見她當時是知道周遭有服務台，失主也正在積極尋找遺失的手機，卻還是將手機放進自己的手提袋內並離開現場，此舉顯然有違常理，且具有侵占主觀犯意及不法所有意思明確。

法官表示，林婦將撿到的手機放進自己的手提袋，僅以沒有想到要送服務台、沒有把手機帶回家、急著上廁等話否認犯行，顯然只是臨訟卸責之詞，最終沒有採信，並於9月4日依侵占遺失物罪判處罰金7000元，得易服勞役7日，全案仍可上訴。