PLG前球星偷吃女球迷！正宮怒休夫求償　意外曝光他現況與收入

▲台灣職籃P.League+新竹街口攻城獅前鋒潘冠翰。（圖／資料照）

記者劉人豪／台北報導



台灣職籃P.League+（PLG）新竹街口攻城獅前鋒潘冠翰，2021年與女球迷發展婚外情，兼任藥師、模特兒的元配崩潰提告，台北地方法院判2人應連帶賠償元配30萬元確定。元配也另提離婚訴訟求償50萬，台北地方法院判准離婚，潘冠翰要再賠償20萬元，而判決也曝光潘冠翰目前和朋友合開燒烤小吃店，每月收入5、6萬元。

潘冠翰身高逾190公分，畢業於UBA名校高師大，職業生涯在SBL裕隆發跡，109年轉戰剛成立的P.League+新球隊攻城獅隊，不料110年即爆發婚外情，妻子忍無可忍提出告訴；球隊也因潘的個人行為違反球隊管理規範、嚴重影響球隊形象，因此予以釋出。

判決書指出，潘冠翰2018年3月與元配結婚，2人育有1子，不料2021年2月起即與女球迷交往，雙方在通訊軟體中以老公、老婆互稱，更頻繁傳送鹹濕短訊，「我們五天沒打砲了、濕不了了、沒有魅力了、沒有性慾了」、「你現在表現這麼愛我」、「昨天抱不夠、晚上再來、我只要你」、「你要不要去問看看你跟你老婆能不能成功離婚..哈哈哈！」潘妻發現後心碎提告，並請求2人連帶賠償50萬元。

潘男辯稱，婚後因工作關係單獨住在球員宿舍，因此與妻子常發生爭執，在孩子出生後，妻子仍專心經營社群軟體事業，無心於家庭，他只好長期通勤新竹、台北間照顧孩子，日子久了婚姻關係早已出現裂痕，2人生活步調也漸行漸遠，婚姻已名存實亡，妻子也曾多次主動提出離婚，但他考量孩子年幼而未同意；2021年2月間，潘結識女球迷，2人意亂情迷下發展婚外情，但仍因婚姻關係存續而心知不妥，更對家庭深感愧疚，2人遂於同年3月底分手，未再聯絡。

台北地院簡易庭一審認為，婚外情情節屬實，判處潘男及小三應連帶賠償元配25萬元；案經上訴，二審合議庭審酌，小三明知潘為有配偶之人，仍選擇介入婚姻，甚至還與潘討論如何與元配成功離婚，破壞家庭幸福，致使元配受到極大打擊，精神痛苦非常，考量2人對婚姻破壞、影響甚鉅，衡量經濟情狀後，判潘與小三應連帶賠償30萬元確定。



元配另再提離婚訴訟，主張她帶小孩去探望潘男，離開沒多久小三就跑去找潘男，不僅多次合意發生性交行為，更互以老公、老婆身分自居，謾罵她為「廢物女人」，請求法院判准離婚，並要求潘男賠償50萬元。

潘男指出，另案已判決他跟女球迷要賠償30萬，元配不得再請求賠償，並表示雙方婚姻關係早已出現深刻裂痕，亦因生活步調而早已漸行漸遠，元配更多次主動提出要求離婚，但他因小孩年幼，均未予同意，雙方婚姻早已名存實亡，同意離婚。

法院認為，潘男與女球迷合意性交，元配因此不能再維持婚姻而經判決離婚，顯然精神上受有難以言喻之痛苦，審酌潘男與友人共同經營燒烤小吃店，每月收入約5至6萬元，台北地方法院判准潘男與元配離婚，潘男應給付元配20萬元。本案仍可上訴。