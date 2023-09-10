爆他任內改的！鄰損案讓建商球員兼裁判　她：柯文哲踹共！

▲基泰建設大直街94巷工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

台北中山區大直街建案工地波及鄰宅坍塌意外，造成數百人緊急撤離，台北市立委參選人、市議員許淑華10日踢爆，前市長柯文哲任內擅自修改鄰損鑑定規範，讓都發局只需通知建商及監造人「自行製作初步安全認定書」，導致建商可以球員兼裁判，自行認定鄰損及安全性，這就是此次基泰大直案為何居民會收到「都發局回覆不予列管」的主因！她喊話要「神隱的柯文哲」出面說明，並要求市長蔣萬安一周內制定新的鄰損鑑定SOP，同時把基泰建設列為公辦都更的黑名單。

許淑華在臉書上發文指出，過去郝龍斌時代，若發生鄰損爭議，會由市府都發局會同受災戶、建商及監造人辦理會勘，共同勘查損害情形，並由市府依據情節輕重，決定列管或勒令停工。若住戶仍有疑慮，也可再自費申請鑑定。當時的規定中，市府肩負起了勘查與替民眾主持公道的責任。

她指出，但在柯文哲市長任內，卻擅自修改鄰損鑑定規範，讓都發局碰到鄰損案件時得以減輕責任，只需要通知建商及監造人「自行製作初步安全認定書」，導致建商可以球員兼裁判，自行認定鄰損及安全性！並於2022年2月14日修正發布實施，這就是此次基泰大直案，為何周邊居民會收到「都發局回覆不予列管」的主因，也就因為這樣，讓公安問題拖了8個月，最後造成這次嚴重災損！

許淑華說，從基泰大直案發生至今，柯文哲都不曾正面回應，「為何他修改鄰損鑑定規範，讓建商得以球員兼裁判，使小市民權益受損卻求助無門？」

▲台北市議員許淑華要求柯文哲說明為何修法讓建商球員兼裁判。（圖／記者黃國霖攝）

許淑華說，這次基大直泰事件，透露出現行法規上的問題，必需立刻修正，她具體要求蔣萬安，北市府應於1周內重新修訂鄰損鑑定SOP，強化外部監管機制，例如當有鄰損爭議時，加上第三方專任技師簽章認定，或是仍由市府辦理會勘、委任專業技師出具鑑定。

對於市府研議公辦都更協助居民重建家園，許淑華也要求蔣萬安，請法務局研議是否能依據《政府採購法第101條》中「15種不良廠商事由」規定，將基泰建設列入黑名單，只要符合不良廠商規定，就會在政府採購公報上列為拒絕往來廠商，受到停權處分，基泰才能排除在「公辦都更」投標廠商名單之外！