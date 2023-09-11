蘇花改中仁隧道刨除路面　9／14起北上管制持續至11月底

▲南澳工務段呼籲，管制期間請用路人改走台9丁線（舊蘇花公路）通行。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

蘇花改中仁隧道北上隧道將進行路面刨除作業，公路總局第四區養護工程處南澳工務段為維護用路人行車安全，施工期間將實施交通管制。

南澳工務段10日表示，施工期間9月14日上午9時至下午5時北上隧道封閉；9月15日起至11月30日北上隧道每日上午9時至下午4時實施北上隧道管制，採整點放行10分鐘通行管制，管制點為卡南橋交通號誌（154K+150）。

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▲管制期間北上隧道封閉及採整點放行10分鐘。

南澳工務段呼籲，管制期間請用路人改走台9丁線（舊蘇花公路）通行；另蘇花公路鄰近路段台9線159k+300大清水明隧道每日上午9時至下午5時實施單線雙向機動管制，請用路人提前規劃行程，並配合現場交維人員指揮通行。

公路總局提醒用路人，山區道路豪雨或連續降雨期間，易發生落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後降雨期間進入山區道路，並隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

用路人請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

