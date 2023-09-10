天使輪油汙入侵旗津　害比基尼妹「全身黑又黏」...殘油清完了

▲旗津海水浴場上月底漂不明黑色油汙，救生員勸導遊客離開。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

旗津海水浴場上月底驚現不明油汙，大批遊客戲水後，發現手腳、臉面都沾染又黑又黏的油汙。台灣港務公司表示，7日已全數清理完畢，今(10日)高雄市觀光局與港務公司皆有派員赴沙灘巡視，已無發現油污。

上月26日，有民眾反應在旗津沙灘踩到油汙，身體也被油汙沾染，非常不舒服。外縣市遊客對海水浴場出現油汙仍開放紛紛痛批，「太可惡了」、「對高雄印象很差」、「來玩一次，就對高雄沒信心了」。

▲旗津海岸線巡視結果沒有發現油污。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲西子灣岸際巡視也沒有發現油污。（圖／記者許宥孺翻攝）

而這次旗津油汙來源為先前沉沒高雄外海的天使輪造成，港務公司表示，天使輪船體殘油抽除部分，昨日海事工程公司派遣專業潛水人員下水再次確認，第4艙左、右舷油櫃已無殘油，今(10）日平台船大洋7號及海歴3號已移至船體第7艙溢油艙和機艙處定位，並接續鑽孔、抽汲油閥安裝等抽油前置工作。

港務公司表示，在各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘、海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視與西子灣沙灘、旗津海水浴場及旗津風車公園等觀光熱點加強監視，今天都沒有發現油污情形。

▲旗津漂噁爛「黑黏油汙」，沙灘緊急拉警戒線除汙。（圖／記者賴文萱翻攝）

在空域監測及應變除污方面，今日海事工程公司派遣無人機巡視沉船周邊，目前僅有極少量油花，港務公司已立即調派4艘除污船前往清除；並動員4名除油工作人員、5名潛水人員及榮發6號，持續進行船體周遭巡視警戒及堵漏工作。