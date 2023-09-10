　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天使輪油汙入侵旗津　害比基尼妹「全身黑又黏」...殘油清完了

▲▼旗津漂噁爛「黑黏油汙」！疑沉沒天使輪害的，沙灘拉警戒線除汙。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲旗津海水浴場上月底漂不明黑色油汙，救生員勸導遊客離開。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

旗津海水浴場上月底驚現不明油汙，大批遊客戲水後，發現手腳、臉面都沾染又黑又黏的油汙。台灣港務公司表示，7日已全數清理完畢，今(10日)高雄市觀光局與港務公司皆有派員赴沙灘巡視，已無發現油污。

上月26日，有民眾反應在旗津沙灘踩到油汙，身體也被油汙沾染，非常不舒服。外縣市遊客對海水浴場出現油汙仍開放紛紛痛批，「太可惡了」、「對高雄印象很差」、「來玩一次，就對高雄沒信心了」。

▲旗津海岸線巡視結果沒有發現油污。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲旗津海岸線巡視結果沒有發現油污。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲西子灣岸際巡視也沒有發現油污。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲西子灣岸際巡視也沒有發現油污。（圖／記者許宥孺翻攝）

而這次旗津油汙來源為先前沉沒高雄外海的天使輪造成，港務公司表示，天使輪船體殘油抽除部分，昨日海事工程公司派遣專業潛水人員下水再次確認，第4艙左、右舷油櫃已無殘油，今(10）日平台船大洋7號及海歴3號已移至船體第7艙溢油艙和機艙處定位，並接續鑽孔、抽汲油閥安裝等抽油前置工作。

港務公司表示，在各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘、海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視與西子灣沙灘、旗津海水浴場及旗津風車公園等觀光熱點加強監視，今天都沒有發現油污情形。

▲▼旗津漂噁爛「黑黏油汙」！疑沉沒天使輪害的，沙灘拉警戒線除汙。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲旗津漂噁爛「黑黏油汙」，沙灘緊急拉警戒線除汙。（圖／記者賴文萱翻攝）

在空域監測及應變除污方面，今日海事工程公司派遣無人機巡視沉船周邊，目前僅有極少量油花，港務公司已立即調派4艘除污船前往清除；並動員4名除油工作人員、5名潛水人員及榮發6號，持續進行船體周遭巡視警戒及堵漏工作。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
三上悠亞劈腿被抓包！「偷吃2傑尼斯男偶像」內幕曝光
快訊／「大雷雨」狂炸連3響國家警報！　3縣市淹水一級警戒
快訊／U18個人獎、明星球員名單出爐　張趙紘「雙冠王」
雷雨轟2地！10縣市豪大雨特報　雨一路下到明晨
快訊／基泰董事長辭職快閃　蔣萬安怒發聲
獨／基泰大直崩塌原因曝！　「支撐系統全毀」
快訊／3大技師鑑定出爐　李四川：大直坍塌雙號住戶今晚可回家
懷胎5月羞認「還在壞壞」祖雄不放過她！　佳娜上圍激增

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南情侶欠租多月臥室亡　警消破門…客廳2狗秒衝到遺體旁陪伴

獨／基泰大直崩塌原因曝　未設加勁板H鋼樑「支撐系統全毀」

中山高嘉義交流道水淹30公分　涵洞雙向管制僅西向機車道開放

雲林北港遭暴雨襲擊　道路變小河！民眾雙腳泡水買晚餐

天使輪油汙入侵旗津　害比基尼妹「全身黑又黏」...殘油清完了

疊疊樂驚悚版！彰化拖吊車「載一拖二」上路　罰金3千起跳

新北轎車左轉未禮讓對向機車　騎士迎面撞！噴飛重摔不治

對ATM噴漆「革命軍」　新北怪客亮刀拒捕！警辣椒水伺候

大直受災戶返家拿家當！聞基泰董座辭職　怒批「不負責」：要逃跑嗎

勿忘苦人多！《微笑慈善會》募150萬送暖　發願辦16場送物資活動

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

可愛爆擊！漫威「最Ｑ萌英雄回歸」　《我是格魯特2》一句台詞跑遍宇宙搗蛋

酒駕撞網紅「車頭叼重機」狂冒白煙...沿路肇逃遭逮

嘉義2外包維修員卡電塔上！　1人疑觸電「掛8米」送醫不治

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

高雄超浮誇「龍蝦堡」爆紅　日賣百份！老闆：像中樂透

台南情侶欠租多月臥室亡　警消破門…客廳2狗秒衝到遺體旁陪伴

獨／基泰大直崩塌原因曝　未設加勁板H鋼樑「支撐系統全毀」

中山高嘉義交流道水淹30公分　涵洞雙向管制僅西向機車道開放

雲林北港遭暴雨襲擊　道路變小河！民眾雙腳泡水買晚餐

天使輪油汙入侵旗津　害比基尼妹「全身黑又黏」...殘油清完了

疊疊樂驚悚版！彰化拖吊車「載一拖二」上路　罰金3千起跳

新北轎車左轉未禮讓對向機車　騎士迎面撞！噴飛重摔不治

對ATM噴漆「革命軍」　新北怪客亮刀拒捕！警辣椒水伺候

大直受災戶返家拿家當！聞基泰董座辭職　怒批「不負責」：要逃跑嗎

勿忘苦人多！《微笑慈善會》募150萬送暖　發願辦16場送物資活動

謝忻預告旅居歐洲2個月！　挑戰「世界六大馬」激動曝心聲

台南情侶欠租多月臥室亡　警消破門…客廳2狗秒衝到遺體旁陪伴

U18冠軍戰／守備失誤掉分　中華4局1比2日本

三上悠亞2個月前劈腿被抓包！「偷吃2傑尼斯男偶像」衝擊內幕曝光

樂天單局6分強攻　前5局7比5反超富邦

快訊／「大雷雨」狂炸連3響國家警報！　3縣市淹水一級警戒

U18／張趙紘打點、全壘打「雙冠王」　個人獎、明星球員名單出爐

快訊／再對基泰出手！與25受災住戶逐一討論　蔣萬安：明提第二波假扣押

去意堅決！基泰老董請辭　公司重訊確認

奧斯卡影后楊紫瓊新身份曝光！「1經歷」成國際奧委會準委員

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

泥醉妹搭小黃　到家遭陌生男開門載走撿屍

中原宿營噁心隊呼讓女學生崩潰　校方出面回應了

快訊／內湖碧山巖停車場雙屍命案！男女陳屍車內

新北轎車左轉未禮讓對向機車　騎士迎面撞飛亡

台南賓士凌晨自撞5人傷　夫妻OHCA

即／台南賓士深夜自撞　前座夫妻傷重不治

多達20人涉案！　嘉義男欠5萬遭打死丟包

休旅車三寶擋救護車　竟臨停國道內側

丈夫與女活春宮　妻調監視器崩潰

板橋公有地遭占用　畫多格停車位

豐原客運左轉「撞死母子」　司機下場曝

休旅車「臨停國道內側」擋救護　警方回應了

「跟著箭頭右轉」收1200罰單　男傻眼

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

更多熱門

相關新聞

幫助弱勢　《微笑慈善會》募150萬送暖

幫助弱勢　《微笑慈善會》募150萬送暖

高雄知名慈善團體《微笑慈善會》由中華職棒球星陳傑憲的母親娟姐創立，不過娟姐在今年初過世，由地方知名人士施寬宥接棒擔任理事長，為了讓弱勢團體能有個溫暖的中秋節過，所以特別在中秋前夕，施寬宥號召15家地方企業以及廟宇，募集超過百萬的物資捐贈弱勢團體、街友跟邊緣戶。

高雄「460元龍蝦堡」　9／13起電話不給訂了

高雄「460元龍蝦堡」　9／13起電話不給訂了

貨車司機開車分心撿單自撞　電桿遭撞斷橫躺

貨車司機開車分心撿單自撞　電桿遭撞斷橫躺

白車突變換車道...騎士剎不住撞上噴飛不治！

白車突變換車道...騎士剎不住撞上噴飛不治！

丈夫與女活春宮　妻調監視器崩潰

丈夫與女活春宮　妻調監視器崩潰

關鍵字：

高雄旗津海水浴場天使輪台灣港務公司

讀者迴響

熱門新聞

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

天心尪「30罐最愛」全被海關沒收

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

藍心湄勸王力宏「不要再胡說八道」

「阿花」找到了！窩懷裡嚇壞了

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

泥醉妹搭小黃　到家遭陌生男開門載走撿屍

尼克妹日本受性騷「遭警方吃案」！委任律師才知傻眼真相

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

快訊／基泰出現了！與北市府3共識　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

更多

最夯影音

更多
周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」
尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面