西螺東南觀光夜市普渡盛會　百桌普品招待冥界遊客

▲西螺東南觀光夜市管理委員會與攤商相當隆重準備上百桌普渡品「招待」從陰間來逛夜市的遊客。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中元普渡是國人宗教信仰中相當重視的民俗祭典，農曆七月進入倒數一週，西螺東南夜市今（10）日傍晚辦理普渡盛會，原訂佈置「夜市百匯」未料卻因天公不作美而取消，管理委員會與攤商仍相當隆重準備上百桌普渡品「招待」從陰間來逛夜市的遊客，總幹事黃建發表示，如果明年天氣好，將恢復辦理「冥界夜市」。

▲西螺東南觀光夜市占地1.7公頃，來自彰化、嘉義、南投等各地美食、異國風味美食及日常生活、雜貨、娛樂等設逾500攤位。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣西螺東南觀光夜市位於東南路、東南中學旁，占地1.7公頃，來自彰化、嘉義、南投等各地美食、異國風味美食及日常生活、雜貨、娛樂等設逾500攤位，並設有1.4公頃汽車、機車停車場，因鄰近西螺大橋故吸引不少彰化縣溪州鄉、竹塘鄉民眾前來，每週日晚間營業，一日人潮可達6千人次以上。

▲西螺東南觀光夜市管理委員會與攤商相當隆重準備上百桌普渡品「招待」從陰間來逛夜市的遊客。（圖／記者蔡佩旻攝）

去年管理處別出心裁，讓攤商準備自己最熱賣的餐飲、玩具等，更驚見業者搬出彈珠台，來「招待」陰間來的遊客，讓好兄弟、好姐妹真的逛夜市，但今年遭逢上週蘇拉搗亂、這週又陰雨綿綿，無奈取消原本安排的「冥界夜市」。

西螺東南觀光夜市總幹事黃建發表示，雖然少了玩具、彈珠台、與夜市美食，但備有肉粽、油飯、炒麵等佳餚一樣豐盛，攤商們對於參與普渡都相當踴躍，今年辦理已是第八年成長增加至110桌，疫情過後，大家生意恢復紅火，除了神明保佑，也深信好兄弟們都有幫忙，所以攤商都積極協助，紛紛提早2小時進場特地準備供品，好好招待好兄弟遊客。

▲法師誦經後拋出平安餅，大家搶得不亦樂乎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺東南觀光夜市管理委員會與攤商相當隆重準備上百桌普渡品「招待」從陰間來逛夜市的遊客。（圖／記者蔡佩旻攝）