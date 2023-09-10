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新港奉天宮腳踏車環台祈福活動　9／23媽祖起駕再訪綠島

▲▼ 「馨護台灣 騎島平安」腳踏車環台祈福活動，與綠島結緣，今年在國曆9月22、23、24日三日 再訪綠島 。（圖／新港奉天宮提供）

▲新港奉天宮 「馨護台灣 騎島平安」腳踏車環台祈福活動，與綠島結緣，9月22、23、24日三日將再訪綠島 。（圖／新港奉天宮提供）

記者翁伊森／嘉義報導

慶祝開臺媽祖渡台400周年紀念，新港奉天宮2019年9月舉行「馨護台灣 騎島平安」腳踏車環台祈福活動，與綠島結緣，今年選在國曆9月22、23、24日三日，媽祖將再次起駕前往綠島賜福，結合在地陣頭藝術文化表演，媽祖海祭祈福、媽祖曙光貺島、媽祖島上路巡賜福三大活動，期待帶動綠島觀光，並祈求綠島全島平安。

▲▼ 「馨護台灣 騎島平安」腳踏車環台祈福活動，與綠島結緣，今年在國曆9月22、23、24日三日 再訪綠島 。（圖／新港奉天宮提供）

▲新港奉天宮董事長何達煌 。（圖／新港奉天宮提供）

活動由綠島鄉公所與綠島天后宮一同主辦，邀請台灣嘉義新港奉天宮、台東天后宮、台南六甲恆安宮、西螺社口福天宮、斗六石榴班長和宮、新園龍喉宮等宮廟媽祖前來參與，一起來為綠島祈福。

▲▼ 「馨護台灣 騎島平安」腳踏車環台祈福活動，與綠島結緣，今年在國曆9月22、23、24日三日 再訪綠島 。（圖／新港奉天宮提供）

▲綠島鄉長謝賢裕 。（圖／新港奉天宮提供）

新港奉天宮董事長何達煌表示，本次活動是以海上巡航，陸上巡安方式的「海陸巡安，庇佑綠島，為主軸，邀請六家宮廟展現特有的民俗技藝並籌辦「廟宇文化體驗活動」及呈現廟埕文化等，讓綠島在地既有特色的宗教文化活動持續推動與延續外，促進綠島鄉觀光旅遊及產業的商機，增進地方繁榮與發展。

▲▼ 「馨護台灣 騎島平安」腳踏車環台祈福活動，與綠島結緣，今年在國曆9月22、23、24日三日 再訪綠島 。（圖／新港奉天宮提供）

綠島天后宮此次邀請西部知名新港奉天宮開臺媽祖、台南六甲恆安宮、西螺社口福天宮、斗六石榴班長和宮、屏東新園龍喉宮、台東天后宮等宮廟神尊，來綠島海巡，橫跨半個台灣312公里的祈福盛事，綠島「海祭」別具意義，表達綠島對媽祖的尊敬與感恩，並邀請眾神巡洋護漁，到綠島南寮天后宮接駕，透過「陸上巡安，海上巡航」方式進行為期三天兩夜的祈福活動。

活動近千位信徒前往，據綠島鄉長謝賢裕表示，在此活動期間綠島全島民宿飯店已達到9成的住客率，活動之盛況及可期待。期待媽祖文化與綠島觀光結合，成為綠島另一項觀光特色。

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