新北祭孔「古禮結合聲光影音舞蹈」　2000人參與祭典

▲新北市結合古禮與多元創新舉辦別開生面的祭孔大典。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局與中華民國三一寰宇文化協會今（10日）在板橋體育館舉行「大成至聖先師孔子2573週年誕辰釋奠禮暨2023年教師節敬師禮」，是全國唯一以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光、影像等多元藝術演出的祭孔大典，現場逾2千人參與這場祭孔大典。

今天的祭孔大典由新北市副市長劉和擔任任正獻官，教育部次長林騰蛟、前部長吳清基受邀上香祭拜。劉和然表示，孔子「制禮作樂」教化世人，今年祭典即跳脫傳統嚴肅的祭典，以「禮樂」型式貫串設計，運用古禮、歌詠、舞韻呈現孔子的教育情懷，不僅表達對孔子崇敬追念之心，更是一場最好的藝術教育饗宴。

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今天在祭典會場上，打造360度環型劇場，搭建高12公尺的巨幅孔子像，以水墨畫作品鋪設舞台地板，另於主祭壇兩側安排影像布幕，在儀式進行中，以動態影像搭配典雅歌詞；而在舞蹈部分，除傳統的八佾舞，更加入武舞及雩舞，約200多位學生參演，整場點祭典兼具古禮與多元創新。

參與舞蹈演出的的新北市中山國小六年級學生陳緁潁說，去年因為疫情無法參加，非常期待今年演出，希望以最棒的姿態展現給所有觀眾。五年級學生傅宥霓說，為了今天的表演，在幾周內要學會雩舞並熟練動作，所有演出同學努力培養默契，在舞台上帶來最整齊畫一的演出。





▲新北市結合古禮與多元創新舉辦別開生面的祭孔大典。（圖／新北教育局提供）