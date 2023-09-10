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等到了！超商大杯思樂冰「買1送1」　只有今天爽喝

▲▼7-11思樂冰。（圖／7-11提供）

▲7-11今（10）日限定「思樂冰果漾蘋果風味蘇打大杯買1送1」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

終於等到了！超商今（10）日重磅推出「思樂冰買1送1」，只要購買大杯思樂冰指定口味，即可享買1送1爽喝，等於單杯只要20元，超級划算，優惠只有今日，絕對要把握便宜喝。

7-11今（10）日祭出「思樂冰買1送1」優惠，大杯果漾蘋果風味蘇打（原價39元）直接下殺買1送1，等於單杯只要20元開喝；提醒本活動不與9/6至9/19大杯免費升級特大杯優惠併行，思樂冰口味以各門市實際販售為主。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「咖啡飲品第2杯10元」優惠。

另外，7-11今（10）日還有最後一天「咖啡飲品同品項第2杯10元」優惠，品項有特大杯美式、特大杯拿鐵、雞尾酒風味氣泡咖啡系列、大杯精品美式、精品小農冰磚系列、珍珠椰果四季春青茶；會員消費單筆滿250元還可享有OPENPOINT點數10倍送，每位會員贈點上限2筆，每筆消費贈點數無上限。

▲▼辻利茶舗。（圖／辻利茶舗提供）

▲京都百年抹茶店快閃台中。（圖／辻利茶舗提供，下同）

辻利茶舗即日起至9月15日快閃台中中友百貨，不僅吃得到經典招牌甜點飲品外，更搶先開賣最新「抹茶黑蜜磅蛋糕」，選用以鹿兒島火香系抹茶「丸香」搭配黑糖蜜，打造濕潤紮實的罪惡口感，最外層再以宇治抹茶「丸倉」製成的金蔥淋面白巧克力點綴，大口咬下茶香十足，還有「黃豆黑蜜流心大福」等吃，黑糖蜜結合濃郁豆香黃豆粉後拌入鮮奶油，製成黃豆黑蜜內餡，再夾入流心黑蜜，雙重口感超滿足，把握機會搶吃。

為慶祝台中快閃店開跑，即日起至9月11日也祭出「買1送1」優惠，只要購買「辻利濃茶卷1片」就送招牌「辻利拿鐵1杯」，每日限量20組，每人限購1組；9月14日再加碼買「辻利拿鐵1杯」送「辻利霜淇淋1支」，限量20組，每人限購1組。

▲▼辻利茶舗秋季最新甜點「抹茶黑蜜磅蛋糕」、「黃豆黑蜜流心大福」。（圖／辻利茶舗提供）

▲▼台中快閃店搶先吃秋季最新甜點2款甜點。

▲▼辻利茶舗秋季最新甜點「抹茶黑蜜磅蛋糕」、「黃豆黑蜜流心大福」。（圖／辻利茶舗提供）

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