火燒車頻傳！今年7個月內108件「增18.7%」　5大元凶出爐

▲今年火燒車事件不減反增。（資料圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道火燒車事件頻傳，今(112)年1月到7月發生108件，比去年同期增加18.7%。根據分析，主要是引擎過熱、馬達故障、零件老舊漏油、爆胎、或操控不當撞擊等5大因素所致居多。

高速公路局統計，近3年與火燒車相關事故，每年平均為125件，其中民國109年有122件、110年113件、111年140件。

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今年則出現增加趨勢，高公局表示，今(112)年1月到7月火燒車相關事故累積108件，較去年同期91件增加18.7%。根據高公局分析，在國道常見火燒車原因包含引擎過熱、馬達故障、零件老舊漏油、爆胎、或操控不當撞擊等因素所致。

高公局表示，考量中秋節及國慶日連假即將到來，屆時將有大量車流湧入國道，火燒車除將造成用路人生命財產損失外，對道路交通影響之範圍及時間亦較一般事故為廣，提醒用路人出門前務必檢查車況；譬如檢查五油，包括燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油；另也要檢查三水，包括引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水，以及確認輪胎狀況，亦應避免於車內放置易燃物品。

高公局提醒，若用路人於行進中發現車況異常時，應儘速啟亮方向燈並注意後方來車，將車輛逐漸滑離車道停在路側待援；若車輛無法滑離車道，應立即顯示危險警告燈減速停車後，確認安全下儘速在車輛後方100公尺放置車輛故障標誌及疏散車上乘員到護欄外或安全處所待援，再利用1968App警政報案功能或手機直撥1968通報處理。