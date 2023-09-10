　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

火燒車頻傳！今年7個月內108件「增18.7%」　5大元凶出爐

▲台南市仁德區台86線西向東7.2公里處路段，9月6日晚上發生自小客車自撞內側護欄之火燒車交通事故。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲今年火燒車事件不減反增。（資料圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道火燒車事件頻傳，今(112)年1月到7月發生108件，比去年同期增加18.7%。根據分析，主要是引擎過熱、馬達故障、零件老舊漏油、爆胎、或操控不當撞擊等5大因素所致居多。

高速公路局統計，近3年與火燒車相關事故，每年平均為125件，其中民國109年有122件、110年113件、111年140件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年則出現增加趨勢，高公局表示，今(112)年1月到7月火燒車相關事故累積108件，較去年同期91件增加18.7%。根據高公局分析，在國道常見火燒車原因包含引擎過熱、馬達故障、零件老舊漏油、爆胎、或操控不當撞擊等因素所致。

高公局表示，考量中秋節及國慶日連假即將到來，屆時將有大量車流湧入國道，火燒車除將造成用路人生命財產損失外，對道路交通影響之範圍及時間亦較一般事故為廣，提醒用路人出門前務必檢查車況；譬如檢查五油，包括燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油；另也要檢查三水，包括引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水，以及確認輪胎狀況，亦應避免於車內放置易燃物品。

高公局提醒，若用路人於行進中發現車況異常時，應儘速啟亮方向燈並注意後方來車，將車輛逐漸滑離車道停在路側待援；若車輛無法滑離車道，應立即顯示危險警告燈減速停車後，確認安全下儘速在車輛後方100公尺放置車輛故障標誌及疏散車上乘員到護欄外或安全處所待援，再利用1968App警政報案功能或手機直撥1968通報處理。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
她搭小黃回家　一下車遭科技男撿屍性侵
台中Uber闖紅燈撞機車！外送員空翻重摔命危　驚悚影片曝
停車位別亂選！室內平面最頂　內行警告「1類型最雷」絕不考慮
3小時抓到3個「RSV小孩」　醫：今夏異常爆發
快訊／台南賓士自撞！　夫妻2人死亡
有錢人日本跟團行程曝！4晚房價320萬　給超驚人小費

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「漲基本薪資=變相扣薪」他無法反駁！全場認了：越來越窮

火燒車頻傳！今年7個月內108件「增18.7%」　5大元凶出爐

3小時抓到3個「RSV小孩」　醫：今夏異常爆發

鬼門關倒數！　3生肖最怕鬼

南濕北乾！午後中南部炸大雷雨　天氣好轉時間出爐

清晨跌破20℃！今明防劇烈天氣　雨區再擴大時間曝

中原大學宿營「噁心隊呼」流出！　大一女悔參加：看了很不舒服

有錢人日本跟團行程曝！4晚房價320萬　給超驚人小費

台北酷課雲「國中地理」全新動畫影片　9月52部免費看

主計總處：2022年仍有34萬勞工月收低於2.5萬

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

酒駕撞網紅「車頭叼重機」狂冒白煙...沿路肇逃遭逮

嘉義2外包維修員卡電塔上！　1人疑觸電「掛8米」送醫不治

可愛爆擊！漫威「最Ｑ萌英雄回歸」　《我是格魯特2》一句台詞跑遍宇宙搗蛋

長髮妹失戀酒駕騎車遭攔　蹲地對警嗲喊：求求你啦

周杰倫「駁受困鐵球」曝中斷原因　五月天阿信開唱「鼻插管子吸氧」

「漲基本薪資=變相扣薪」他無法反駁！全場認了：越來越窮

火燒車頻傳！今年7個月內108件「增18.7%」　5大元凶出爐

3小時抓到3個「RSV小孩」　醫：今夏異常爆發

鬼門關倒數！　3生肖最怕鬼

南濕北乾！午後中南部炸大雷雨　天氣好轉時間出爐

清晨跌破20℃！今明防劇烈天氣　雨區再擴大時間曝

中原大學宿營「噁心隊呼」流出！　大一女悔參加：看了很不舒服

有錢人日本跟團行程曝！4晚房價320萬　給超驚人小費

台北酷課雲「國中地理」全新動畫影片　9月52部免費看

主計總處：2022年仍有34萬勞工月收低於2.5萬

千名免費互動課程！桃園青創嘉年華9／9登場　打造五大體驗展區

《地獄里長》收官「要角領便當」　網全看哭：太草率了吧！

曾到台灣救災！西班牙31人13犬赴摩洛哥搜救　拚黃金72小時搶命

黑人Tag王力宏「這一路真的不容易」！　帶妻現演唱會：我們，一直在

桃園社區大學秋季班聯合開學　年吸引逾3萬人次參與學習

苗栗苑裡稻田彩繪主題「告別單身」　展出期限至11月

U18／邱鑫跑、打能力驚艷　日球評：今晚全力警戒！

晃到以為墜機！足球隊赴摩洛哥比賽遇強震　球員嚇到夜宿飯店泳池

他多年反覆水腫還差點窒息！就醫10年才知是致命罕病　注意3大症狀

台南紅車詭停路中…女駕駛尬曝「車拋錨」　警冒雨推路邊

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

基泰合建意向書　律師：一定出問題

杭州亞運海報驚見「台灣是國家」

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

董娘大鬧賣場退供品！命理師揭恐怖因果

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

有錢人日本跟團行程曝　4晚房價320萬

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

幫尻槍見空包彈妻疑夫偷吃　醫曝真相

吃屎哥亂入！NBA球星傻：Run！My Boy

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

更多熱門

相關新聞

休旅車三寶擋救護車　竟臨停國道內側

休旅車三寶擋救護車　竟臨停國道內側

一輛載運病患的救護車日前行經國道一號台南永康路段時，遇內線龜車不讓路，鳴笛示警對方讓路後，休旅車駕駛竟然減速直接在超車道停下，下車似乎想找救護車司機搞清楚狀況，反被罵「是在擋什麼路啊」。休旅車駕駛見狀才趕緊跑回車上加速離去。

佣金糾紛國道綁錯人　烏龍匪下場曝

佣金糾紛國道綁錯人　烏龍匪下場曝

國1「轎車撞緩撞車」翻覆瞬間！她曝：今年已被撞10台

國1「轎車撞緩撞車」翻覆瞬間！她曝：今年已被撞10台

台86自小客自撞護欄火燒車

台86自小客自撞護欄火燒車

振奮！車故障遭3車追撞起火　「駕駛壓車底」生命徵象穩定

振奮！車故障遭3車追撞起火　「駕駛壓車底」生命徵象穩定

關鍵字：

高公局火燒車國道元凶肇因

讀者迴響

熱門新聞

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

尼克妹日本受性騷「遭警方吃案」！委任律師才知傻眼真相

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

王力宏突五體投地下跪！　含淚喊話：我們重新開始吧

台南賓士凌晨自撞5人傷　夫妻OHCA

基泰合建意向書　律師：一定出問題

杭州亞運海報驚見「台灣是國家」

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

清潔工丟限量版鞋遭求償　不堪辱罵輕生

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

更多

最夯影音

更多
尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD
周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面