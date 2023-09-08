土地買賣爆佣金糾紛「國道公然綁架」搞錯人　烏龍6匪下場曝光

▲桃園市徐姓男子與邱姓男子因土地買賣傭金曾有糾紛，其子糾集多名友人向邱索討債務，在國二桃園路段誤認楊姓男子駕駛邱男轎車，刻意阻攔並將楊男在國道上拉下車痛毆，還載至桃園區某處恐嚇。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子因父親與邱姓男子有土地買賣佣金糾紛，2021年11月時，找來江姓等4名友人，在國道二號看到邱男常使用的轎車出現，將駕駛楊姓男子誤認成邱，竟夥同友人前後夾擊攔阻楊男轎車，並在下班尖峰上攔車將楊男拖出車外痛毆，再強押上車至桃園區某處，持登山杖恐嚇楊男。桃檢偵結依恐嚇危害安全、妨害公眾往來安全、傷害、私行拘禁等4罪，將徐男等6人提起公訴。

檢警調查，34歲的徐姓男子，前年得知父親與邱姓男子因買賣土地傭金有糾紛後，由於父親因而耿耿於懷，徐男為父出頭，於是在2021年11月17日，邀集36歲江姓男子、26歲施姓男子、21歲高姓男子、26歲李姓男子與32歲陳姓男子等人，分乘2輛轎車要找邱處理債務問題。

同年月日下午7時許，徐男等人在國二東向11K處，發現邱男常用之轎車也在國二路上，誤認邱男也在車內，徐男等人在壅塞國道上攔阻由楊姓男子駕駛車輛，徐男在國道上下車將楊男強拉下車，徒手毆打導致楊男頭部等多處擦挫傷，隨後將楊男強押上車，載至桃園區大興西路民宅囚禁後，再以登山杖恐嚇楊男，導致楊男心生畏懼，後來知道楊男並非邱男後才放人。

桃園地檢署調查時，徐男等人避重就輕，辯稱是認錯人，也坦承有毆打楊男，檢察官根據警方提供現場監視畫面截圖與照片佐證，楊姓男子亦提供醫院診斷證明，檢方偵結依恐嚇危害安全、妨害公眾往來安全、傷害、私行拘禁等4罪嫌將徐男等6人提起公訴。