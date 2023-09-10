休旅車三寶擋救護車「臨停國道內側」　下車被譙一臉傻

記者張靖榕／綜合報導

一輛載運病患的救護車日前行經國道一號台南永康路段時，遇內線龜車不讓路，鳴笛示警對方讓路後，休旅車駕駛竟然減速直接在超車道停下，下車似乎想找救護車司機搞清楚狀況，反被罵「是在擋什麼路啊」。休旅車駕駛見狀才趕緊跑回車上加速離去。

《記者爆料網》9日分享救護車行車紀錄器拍攝過程，事發於6日晚間7時許，救護車駕駛行駛內側超車道運送病患，卻遇到前方休旅車打右轉燈不變換車道。救護車駕駛長鳴笛示警對方盡快讓道，沒想到前車竟然持續減速，直接停在超車道上，亮起警示燈（雙黃燈）。





▲國道三寶臨停內側車道擋救護車。（圖／翻攝《記者爆料網》）

休旅車駕駛下車疑似想嗆聲，發現是救護車後一度要折返回車上，但救護車駕駛忍不住破口大罵，「你現在是怎樣」，「你現在是怎樣，擋在路上幹什麼啊！」駕駛聽完才似乎頓時「清醒」，趕緊跑回車上後加速開車離，整個過程令人傻眼。

根據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定：「聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣三千六百元罰鍰，並吊銷駕駛執照。」

另根據根據「高速公路及快速公路交通管制規則」第10條：汽車在行駛途中，除遇特殊狀況必須減速外，不得驟然減速或在車道中臨時停車或停車，違者可處汽車駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。