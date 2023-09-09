習近平召開東北振興座談會　強調「五大安全」重要使命

▲中共總書記習近平。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記習近平7日在黑龍江省哈爾濱市召開「新時代推動東北全面振興」座談會，他強調，要牢牢把握東北在維護國家「五大安全」（國防安全、糧食安全、生態安全、能源安全及產業安全）中的重要使命，努力走出一條高質量發展、可持續振興的新路子。

根據《新華社》報導，習近平在座談會上提到，2018年9月在瀋陽召開深入推進東北振興座談會以來，東北三省及內蒙古在推動東北振興方面取得新進展新成效，國家糧食安全「壓艙石」作用進一步夯實，產業安全基礎不斷鞏固，能源安全保障作用不斷強化，生態安全屏障不斷築牢，國防安全保障能力穩步提升，改革開放呈現新氣象。

習近平指出，東北資源條件較好，產業基礎比較雄厚，區位優勢獨特，發展潛力巨大，「當前，推動東北全面振興面臨新的重大機遇：實現高水平科技自立自強，有利於東北把科教和產業優勢轉化為發展優勢；構建新發展格局，進一步凸顯東北的重要戰略地位。」

習近平說，要以科技創新推動產業創新，加快構建具有東北特色優勢的現代化產業體系，推動東北全面振興，根基在實體經濟，關鍵在科技創新，方向是產業升級，「要牢牢扭住自主創新這個『牛鼻子』，在鞏固存量、拓展增量、延伸產業鏈、提高附加值上下功夫。」

習近平強調，要提高人口整體素質，以人口高質量發展支撐東北全面振興。要大力發展普惠托育服務，減輕家庭生育養育教育負擔，保持適度生育率和人口規模。大力發展基礎教育，加大對東北高校辦學支持力度，提升全民特別是年輕人受教育水平，提高人口素質。

報導提到，中共中央辦公廳主任蔡奇，國務院副總理丁薛祥，國家發展改革委主任鄭柵潔、遼寧省委書記郝鵬、吉林省委書記景俊海、黑龍江省委書記許勤、內蒙古自治區黨委書記孫紹騁都出席了此場會議。