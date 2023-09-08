陸房市「政策連發」剛要回溫　官媒又發文強調「房住不炒」

▲大陸房市低迷，對經濟表現也造成影響。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方為了重振房市，日前公布了調降房貸利率在內的一系列政策，令市場出現了回溫的跡象。不過，大陸官媒《經濟日報》8日卻又發文強調必須堅持「房住不炒」定位，並呼籲大眾警惕「非理性購房之聲」，不要誤讀「房貸利率降低」政策。

文中提到，最近，人人都知道房貸利率降了，但如果細問「怎麼降的、哪些城市降了、將產生何種影響」，不少人都是霧裡看花，因此有部分房地產仲介、營銷機構利用購房者的訊息不對稱劣勢，刻意誇大房貸利率降低對於樓市價格的影響，散佈非理性購房之聲，對此要予以警惕並釐清事實邏輯。

文中指出，「房貸利率降低」有三層邏輯。第一，看清楚是首套房利率降了，還是二套房利率降了，這分別主要對應剛性住房需求、改善性住房需求。第二，弄明白房貸利率的定價機制，是「政策下限」降了，還是「附加基點」降了，這分別對應全國政策下限、各城市政策下限。第三，考察好不同城市的執行情況，住房信貸政策因地制宜，並非「一降全降」。

文中提到，本次房貸利率降低，對一線熱點城市的影響有限。儘管房地產市場供求關係已發生重大變化，但「房住不炒」的定位沒有變。目前，各一線熱點城市的首套房、二套房利率尚未大幅下降。以北京地區為例，首套房、二套房利率仍為「5年期以上LPR+55個基點」「5年期以上LPR+105個基點」，即利率為4.75%、5.25%。

文中強調，分析「房貸利率降低」問題，既要結合不同區域，也要關注差異化住房需求，既要看到普遍性，也要看清差異性，切莫人云亦云、知其然不知其所以然，更不可被促銷、搶購等聲音綁架，陷入恐慌情緒，做出非理性決策。

文章的最後還提到，接下來，各地要堅持「房住不炒」定位，因地制宜、實施好差別化住房信貸政策，更好滿足剛性、改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。