大直民宅塌陷！辣妹老闆娘現烤麵包送暖　住戶感恩：太熱心

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

台北市中山區大直街94巷民宅昨（7）日晚間發生嚴重傾斜塌陷，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致，北市府緊急預防性撤離197戶、369人。而附近的麵包店女老闆，也帶著店內產品到現場，免費提供給住戶、警消人員等相關人士，讓大家相當感謝，「這麼熱心」。

▲麵包店女老闆娘帶麵包到現場發送。（圖／記者邱中岳攝）

▲店家表示塌陷事件，對店內的生意的確有造成影響。（圖／記者邱中岳攝，下同）

《東森新媒體ETtoday》去電詢問該店家，店家表示這起民宅塌陷事件，對店內的生意的確有造成影響，不過店的位置離該處有段距離，目前沒有什麼狀況。店家表示，發送麵包是臨時起意，提供給現場焦急的住戶、忙進忙出的警消人員，以及市府相關人士以及媒體人員慰問。而今天有詢問過北市府能不能開店，確認可以才正常營業，但後續塌陷範圍變大，也是有可能需要撤離。

台北市中山區大直街昨發生民宅塌陷傾斜，更有一棟的一樓直接下陷，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，有受害住戶表示，當下東西完全沒有時間收，大部分住戶都穿著現在衣物就下樓，所有皮夾、證件、手機都還在建物中，一些老人家是被抱下來，很多老鄰居看到就哭了，心情非常悲傷。