大直民宅塌陷！43師生撤離　教育局：已掌握安置狀況

▲大直街工地塌陷，已預防性撤離367人，其中有43名師生受影響。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市大直街一處建案因施工不慎，導致民宅龜裂傾斜，現已預防性撤離367人。北市教育局今（8日）表示，事發後教育局立即請周邊鄰近學校確認校內師生及建物受影響情形，目前僅有道明僑校圍牆及操場跑道龜裂受損，今天停課一天，另塌陷事件共有43名師生受影響，學校都已掌握師生安置狀況，並主動提供師生相關彈性處理協助，後續也會持續關心師生狀況。

北市教育局表示，中山區大直街94巷民宅塌陷事件，截至今天上午11時為止，共有43名師生受影響，包括2名老師、41名學生，各校都已掌握師生安置狀況，並主動提供師生課務、服儀、課本、教具等彈性處理協助，後續將持續關心師生狀況，並提供相關輔導事宜。

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至於受影響的道明外僑學校，教育局指出，目前僅道明僑校的圍牆及操場跑道龜裂受損，為確保師生安全，今天先預防性停課1天。教育局已派員進駐前進指揮所，協助校園師生就學與安置事項，並與建管處協調建商裝設監測儀器，即時追蹤該校校園建物受影響情形。

教育局表示，今天已經協同建管處及北市土木技師公會到道明外僑學校勘查，初步評估校舍教學區域在影響範圍外，暫時無安全之虞，已經請學校暫停開放操場使用，並已搭設圍籬做好區隔，儘速請建商協助修復圍牆及操場。

▲▼台北道明外僑學校操場、圍牆裂出大縫。（圖／攝影中心攝）